음주도 모자라 단속 경찰 치고 도주한 현직 경찰관 검거

세줄 요약 경기 김포에서 현직 경찰관 A씨가 음주단속 중인 경찰과 택시를 들이받고 달아난 뒤 3시간여 만에 자택에서 붙잡혔다. A씨는 정차 요구에 불응한 채 도주했고, 이를 막던 경찰관은 부상을 입어 치료를 받았으며 혈중알코올농도는 면허 취소 수준이었다. 현직 경찰관, 음주단속 중 경찰과 택시 충돌

정차 요구 불응 뒤 도주, 단속 경찰관 부상

3시간여 만에 자택 검거, 면허취소 수준

이미지 확대 해당 사건과 무관. 2024년 7월 경기도 수원시 광교산 입구에서 수원중부경찰서 경찰관들이 행락철 음주단속을 하고 있다. 2024.4.17. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 해당 사건과 무관. 2024년 7월 경기도 수원시 광교산 입구에서 수원중부경찰서 경찰관들이 행락철 음주단속을 하고 있다. 2024.4.17. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

술에 취한 현직 경찰이 음주 단속 중인 경찰관과 택시 등을 치고 도주한 사건이 발생했다.15일 경기 김포경찰서는 특수공무집행방해 치상 등 혐의로 경기북부경찰청 소속 30대 경찰관 A씨를 입건해 조사 중이라고 밝혔다.A씨는 지난 10일 오후 10시 50분쯤 김포시 구래동 도로에서 음주단속 중인 경찰관과 운행 중인 택시 등을 들이받고 달아난 혐의다. 그는 음주단속을 위해 정차를 요구하는 단속 경찰관의 지시에 불응하고 도주한 것으로 조사됐다.이 과정에서 주변을 운행 중이던 택시가 도주하는 A씨의 차량 앞을 가로막았으나 A씨는 이 택시를 들이받은 뒤 계속 도주했다. 현장에서 도주를 제지하려던 단속 경찰관은 부상을 입고 병원에서 치료를 받았다.경찰은 달아난 A씨의 행방을 추적한 끝에 3시간여 만인 다음 날 오전 2시쯤 김포 자택에서 A씨를 검거했다. A씨는 검거 당시 혈중알코올농도 수치가 면허 취소 수준으로 측정됐다. 경찰은 A씨를 상대로 구체적인 경위를 조사하고 있다.