통영 주택서 60대 여성 피살… 경찰, 엿새째 용의자 추적

세줄 요약 경남 통영의 한 주택에서 60대 여성이 숨진 채 발견돼 경찰이 살인 사건으로 수사한다. CCTV에는 모자와 복면을 쓴 남성이 새벽에 침입한 장면이 담겼고, 경찰은 강도살인 가능성까지 열어두고 엿새째 용의자를 추적한다. 통영 주택서 60대 여성 숨진 채 발견

CCTV에 복면 남성 침입 장면 포착

경찰, 강도살인 가능성 열고 추적

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경남 통영의 한 주택에서 60대 여성이 살해된 채 발견돼 경찰이 용의자를 추적하고 있다.경남경찰청은 지난 10일 통영시 한 주택에서 60대 여성 A씨가 숨진 채 발견된 사건과 관련해 살인 사건으로 보고 수사를 벌이고 있다고 15일 밝혔다.경찰에 따르면 지난 10일 오전 6시 34분쯤 A씨 가족의 신고를 받고 현장에 출동했다. A씨는 자신의 주택 안방에서 숨진 채 발견됐다.당시 별채에서 잠을 자고 일어난 남편이 A씨를 발견해 신고한 것으로 전해졌다.경찰은 주택 내 폐쇄회로(CC)TV를 분석한 결과, 사건 당일인 10일 오전 2시쯤 모자와 복면으로 얼굴을 가린 남성이 주택에 침입한 장면을 확인했다.또 해당 남성이 집에 들어갈 때와 달리 나올 때는 손가방 등을 들고나온 것으로 파악돼 경찰은 강도살인 가능성도 염두에 두고 수사를 진행하고 있다.경찰은 이 남성이 A씨를 흉기로 살해한 것으로 추정하고 CCTV 분석과 탐문 수사 등을 통해 행방을 쫓고 있다. 다만 사건 발생 엿새가 지난 현재까지 용의자 신원은 특정되지 않은 것으로 알려졌다.경찰 관계자는 “모든 가능성을 열어두고 수사 중”이라며 “수사 중인 사안인데다 유족 측이 구체적인 보도를 원치 않아 자세한 내용은 밝히기 어렵다”고 밝혔다.