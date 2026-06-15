김해 공장 옹벽 보수공사 중 50대 작업자 추락해 숨져

세줄 요약 경남 김해의 한 제조업체 공장에서 옹벽 보수공사를 하던 50대 일용직 노동자가 약 10ｍ 아래로 추락해 숨졌다. 사고는 지난 13일 오전 발생했고, 동료 신고로 병원에 옮겨졌지만 끝내 사망했다. 경찰과 고용노동부는 안전수칙 준수와 업체 과실 여부를 조사한다. 김해 공장 옹벽 보수 중 50대 추락 사망

사고 직후 병원 이송했으나 끝내 숨짐

경찰·노동부, 안전수칙·과실 조사 착수

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경남 김해의 한 제조업체 공장에서 옹벽 보수공사 작업을 하던 50대 노동자가 추락해 숨졌다.15일 경찰과 고용노동부 등에 따르면 지난 13일 오전 10시 38분쯤 김해시 진례면 한 제조업체 공장 외부에서 옹벽 보수공사를 하던 50대 남성 A씨가 약 10ｍ 아래로 추락했다.동료 작업자의 신고를 받고 출동한 소방당국은 크게 다친 A씨를 인근 병원으로 이송했지만, 그는 치료받던 중 낮 12시 16분쯤 끝내 숨졌다.일용직 노동자인 A씨는 한 공사업체와 계약을 맺고 작업에 투입됐다. 이 업체는 공장 측 의뢰로 옹벽 보수공사를 진행한 것으로 조사됐다.경찰은 현장 관계자 등을 상대로 안전 수칙 준수 여부와 업체 측 과실 유무 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.고용노동부 양산지청은 사고 현장에 작업 중지 명령을 내리고 산업안전보건법 위반 여부를 조사하고 있다. 이어 해당 사업장이 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용 대상에 해당하는지도 검토 중이다.