김해 공장 옹벽 보수공사 중 50대 작업자 추락해 숨져

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김해 공장 옹벽 보수공사 중 50대 작업자 추락해 숨져

이창언 기자
이창언 기자
입력 2026-06-15 11:41
수정 2026-06-15 11:41
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  • 김해 공장 옹벽 보수 중 50대 추락 사망
  • 사고 직후 병원 이송했으나 끝내 숨짐
  • 경찰·노동부, 안전수칙·과실 조사 착수
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구급 이미지. 서울신문DB
구급 이미지. 서울신문DB


경남 김해의 한 제조업체 공장에서 옹벽 보수공사 작업을 하던 50대 노동자가 추락해 숨졌다.

15일 경찰과 고용노동부 등에 따르면 지난 13일 오전 10시 38분쯤 김해시 진례면 한 제조업체 공장 외부에서 옹벽 보수공사를 하던 50대 남성 A씨가 약 10ｍ 아래로 추락했다.

동료 작업자의 신고를 받고 출동한 소방당국은 크게 다친 A씨를 인근 병원으로 이송했지만, 그는 치료받던 중 낮 12시 16분쯤 끝내 숨졌다.

일용직 노동자인 A씨는 한 공사업체와 계약을 맺고 작업에 투입됐다. 이 업체는 공장 측 의뢰로 옹벽 보수공사를 진행한 것으로 조사됐다.

경찰은 현장 관계자 등을 상대로 안전 수칙 준수 여부와 업체 측 과실 유무 등 정확한 사고 원인을 조사하고 있다.



고용노동부 양산지청은 사고 현장에 작업 중지 명령을 내리고 산업안전보건법 위반 여부를 조사하고 있다. 이어 해당 사업장이 중대재해 처벌 등에 관한 법률 적용 대상에 해당하는지도 검토 중이다.
김해 이창언 기자
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