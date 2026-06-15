[속보] 용인 빌라 단지서 1살 남아 차량에 치여 중상…30대 조사 중

세줄 요약 경기 용인시 기흥구의 한 빌라 앞 도로에서 1살 남아가 주행 중인 쏘렌토 차량에 치여 크게 다쳤다. 운전하던 30대 여성은 필로티 주차장에서 나오다 아이를 들이받고 역과한 혐의로 입건됐다. 경찰은 CCTV와 블랙박스를 확인하며 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 용인 빌라 앞 도로서 1살 남아 차량에 치임

30대 여성 운전자, 치상 혐의로 입건 조사

CCTV·블랙박스 토대로 사고 경위 확인

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경기 용인시의 한 빌라 인근에서 1살 남아가 주행 중인 차량에 치여 크게 다친 사실이 뒤늦게 전해졌다.15일 용인서부경찰서는 교통사고처리 특례법상 치상 혐의로 30대 여성 A씨를 입건해 조사하고 있다.A씨는 지난 12일 오전 9시 30분쯤 용인시 기흥구 마북동의 한 빌라 앞 도로에서 쏘렌토 차량을 몰던 중 B(1)군을 들이받은 뒤 역과한 혐의를 받는다.그는 빌라 필로티 주차장에서 차량을 몰고 나오다가 왼쪽에서 걸어 나오던 B군을 들이받은 뒤 왼쪽 앞바퀴로 한 차례 역과했다.B군은 중상을 입고 병원으로 이송돼 현재까지 치료받고 있는 것으로 전해졌다.당시 B군의 어머니는 앞서가던 다른 자녀들을 돌보고 있었으며, 이 과정에서 뒤따라가던 B군이 사고를 당한 것으로 파악됐다.경찰은 현장 일대 폐쇄회로(CC)TV와 블랙박스 등을 토대로 사고 당시 상황을 파악하는 한편 운전자를 조만간 소환해 자세한 경위를 확인할 방침이다.