“나를 무시했다”…흉기로 후배 살해한 혐의 40대 구속

세줄 요약 경남 고성에서 40대 남성이 평소 자신을 무시한다고 여긴 후배를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의로 긴급체포됐다. 경찰은 술에 취한 상태에서 욕설을 듣고 격분해 범행한 것으로 보고 구속 수사 중이다. 후배를 흉기로 살해한 40대 남성 긴급체포

무시당했다는 불만과 음주 상태가 범행 배경

경찰, 구속 수사 뒤 검찰 송치 방침

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평소 자신을 무시한다는 이유로 후배를 흉기로 살해한 40대 남성이 경찰에 붙잡혔다.경남 고성경찰서는 살인 혐의로 40대 남성 A씨를 긴급체포해 구속 수사하고 있다고 15일 밝혔다.A씨는 지난 12일 낮 12시 25분쯤 고성군에 있는 30대 남성 B씨의 주거지에서 B씨를 흉기로 여러 차례 찔러 숨지게 한 혐의를 받고 있다.경찰 조사 결과 그는 평소 알고 지내던 후배 B씨가 자신을 무시한다고 생각해 불만을 품어온 것으로 나타났다. 범행 당일에도 술에 취한 상태에서 B씨에게 욕설을 듣자 격분해 흉기를 휘두른 것으로 조사됐다.사건 발생 직후인 낮 12시 30분쯤 인근 주민의 112 신고가 접수됐고, 경찰은 형사, 과학수사팀을 현장에 투입해 수사에 나섰다.이후 경찰은 같은 날 낮 12시 52분쯤 A씨의 주거지에서 그를 긴급체포했다.법원은 지난 14일 A씨에 대한 구속영장을 발부했다.경찰은 정확한 범행 동기와 사건 경위를 추가 조사한 뒤 A씨를 검찰에 송치할 예정이다.