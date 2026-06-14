경북 포항서 패러글라이딩 하던 70대 추락…심정지 상태

세줄 요약 경북 포항시 북구 흥해읍 칠포해수욕장 인근에서 패러글라이딩 연습 비행을 하던 70대 남성이 전신주 전선에 걸리며 약 10m 아래로 추락했다. 출동한 119구조대가 심폐소생술을 하며 병원으로 옮겼지만 의식을 회복하지 못했고, 경찰은 사고 경위를 조사 중이다. 포항 칠포해수욕장 인근 패러글라이딩 추락

70대 남성, 전신주 전선 걸려 10m 아래 추락

119구조대 CPR 후 이송, 의식 회복 못함

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경북 포항에서 패러글라이딩을 하던 남성이 추락했다.경북소방본부에 따르면 14일 오후 3시 33분쯤 포항시 북구 흥해읍 칠포해수욕장 인근에서 패러글라이딩을 하던 70대 A씨가 추락했다.A씨는 연습 비행 중 전신주 전선에 걸리면서 약 10m 아래로 추락했다.출동한 119구조대는 전문심폐소생술 실시 후 인근 병원으로 A씨를 이송했지만 의식을 회복하지 못한 것으로 알려졌다.경찰은 정확한 사고 경위를 조사 중이다.