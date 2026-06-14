“여직원 얼굴 밟았다” 마사지 업소 폭행 50대 중국인 현행범 체포… 다른 손님이 신고

세줄 요약 충북 진천의 한 마사지 업소에서 50대 중국인 남성이 서비스에 불만을 품고 60대 여성 직원을 넘어뜨린 뒤 얼굴을 발로 밟는 등 폭행해 체포됐다. 다른 손님의 신고로 출동한 경찰은 현행범으로 붙잡아 불구속 입건했고, 정확한 경위를 조사하고 있다. 진천 마사지 업소서 직원 폭행 사건 발생

서비스 불만 품은 50대 중국인 남성 체포

다른 손님 신고로 경찰 출동해 현행범 검거

이미지 확대 마사지 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF 닫기 이미지 확대 보기 마사지 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 123RF

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충북 진천에서 마사지 서비스에 불만을 품고 여성 직원을 폭행한 50대 남성이 체포됐다.14일 진천경찰서는 마사지 업소 직원을 폭행한 중국 국적 A씨를 불구속 입건해 조사 중이라고 밝혔다.A씨는 지난 9일 오전 2시 30분쯤 진천군 한 마사지 업소에서 같은 국적의 60대 직원 B씨를 넘어뜨린 뒤 얼굴을 발로 밟는 등 폭행한 혐의를 받는다.다른 손님의 신고를 받고 출동한 경찰은 A씨를 현행범으로 체포했다.경찰은 A씨를 상대로 구체적인 사건 경위 등을 조사하고 있다.