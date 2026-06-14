통영 추봉도 해상서 낚시어선 좌초…승선원 19명 무사 구조

세줄 요약 통영 추봉도 인근 해상에서 낚시어선 A호가 좌초했으나 선원 2명과 승객 17명 등 승선원 19명 전원이 무사했다. 해경은 승객을 연안 구조정으로 옮겨 안전하게 이송했고, 선박은 침수 없이 자력 항해가 가능해 지원 선박 2척과 함께 각산항에 입항했다. 추봉도 인근 해상 낚시어선 좌초 신고 접수

승선원 19명 전원 무사, 침수 없이 구조

해경, 연안 이송 뒤 각산항 입항 관리

이미지 확대 좌초된 낚시어선 승선원 구조 모습. 2026.6.14. 통영해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 좌초된 낚시어선 승선원 구조 모습. 2026.6.14. 통영해양경찰서 제공

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경남 통영시 추봉도 인근 해상에서 낚시어선이 좌초됐지만 승선원 전원이 무사히 구조됐다.통영해양경찰서는 14일 오전 6시 14분쯤 통영시 추봉도 인근 해상에서 낚시어선 A호(9.77t·거제 선적)가 좌초됐다는 신고를 접수하고 구조에 나섰다고 밝혔다.해경이 현장에 도착해 확인한 결과 선원 2명과 승객 17명 등 승선원 19명 전원은 다치지 않은 것으로 파악됐다. 선박은 선수 일부가 파손됐으나 침수는 발생하지 않았고 자력 항해가 가능한 상태였다.통영해경은 만일의 상황에 대비해 승객들을 연안 구조정으로 옮겨 안전한 곳으로 이송했다.이후 A호는 인근 해상을 지나던 낚시어선 2척의 지원을 받아 오전 6시 46분쯤 좌초 지점에서 벗어났으며, 해경은 거제 각산항까지 이동하는 동안 근접 안전관리를 시행했다.A호는 오전 7시 40분쯤 각산항에 무사히 입항했다. 해경은 입항 후 승선원과 선박 상태를 다시 점검한 결과 이상이 없는 것을 확인했다.해경에 따르면 A호는 전날인 13일 각산항을 출항해 홍도 인근 해상에서 낚시 영업을 마친 뒤 귀항하던 중 추봉도 인근에서 좌초한 것으로 조사됐다.이남희 통영해경 경비구조과장은 “항해 중에는 주변 지형과 장애물을 수시로 확인하고 전방을 살펴보는 일에 각별히 주의해야 한다”며 “특히 새벽 시간대와 연안 해역 운항 시 안전 속도를 유지하고 긴급 상황 발생 시 즉시 해양경찰에 신고해 달라”고 당부했다.