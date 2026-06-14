실종 70대 절벽 아래서 숨진 채 발견… 산악회서 함께 둘레길 트레킹 갔다가

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실종 70대 절벽 아래서 숨진 채 발견… 산악회서 함께 둘레길 트레킹 갔다가

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-06-14 11:42
수정 2026-06-14 12:54
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  • 해남 땅끝탑 인근 둘레길서 70대 실종
  • 신고 3시간여 만에 절벽 아래서 발견
  • 구조 뒤 사망 판정, 추락 경위 조사
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완도해양경찰서 전경. 완도해경 제공
완도해양경찰서 전경. 완도해경 제공


전남 해남에서 둘레길 트레킹 중 실종됐던 70대 남성이 숨진 채 발견됐다.

14일 완도해양경찰서 등에 따르면 전날 오후 8시쯤 해남군 송지면 땅끝탑 인근 갯바위에서 A씨가 숨진 채 발견됐다.

앞서 전날 오후 4시 50분쯤 땅끝탑 인근 둘레길에서 A씨가 실종됐다는 구조 신고가 접수됐다.

A씨는 전날 오전 산악회 회원들과 둘레길 트레킹을 하던 중 연락이 두절됐고, 일행은 당일 오후 112에 실종 신고를 했다.

신고를 받고 출동한 경찰과 소방당국은 실종 신고 3시간여 만에 육로 접근이 불가능한 절벽 아래에서 A씨를 발견했다.

해난재난구조대는 1시간 만에 A씨를 구조해 인근 항구로 옮겼지만, 사망 판정을 받았다.

해경은 A씨가 산행 중 발을 헛디뎌 절벽 아래로 추락한 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있다.
이정수 기자
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