BTS 부산 공연 1시간 넘게 지연…하이브 “불편 끼쳐 죄송”

세줄 요약 BTS 부산 아시아드 주경기장 공연이 관객 입장 지연과 안내 혼선, 팬 기프트 배부 병목 등으로 예정 시각보다 1시간 15분 늦게 시작했다. 하이브는 운영 미흡을 인정하며 관객들에게 깊이 사과하고, 다음 공연에서는 현장 운영을 철저히 보완하겠다고 밝혔다. 부산 공연, 입장 지연으로 1시간 15분 늦은 시작

현장 안내 혼선·기프트 배부 병목 등 복합 원인

하이브, 관객 불편 사과 및 다음 공연 보완 약속

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS) 지난달 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 스탠퍼드 스타디움에서 공연을 펼치고 있다. 빅히트뮤직 제공 닫기 이미지 확대 보기 그룹 방탄소년단(BTS) 지난달 16일(현지시간) 미국 캘리포니아주 스탠퍼드 스타디움에서 공연을 펼치고 있다. 빅히트뮤직 제공

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그룹 방탄소년단(BTS)이 지난 12일 부산 아시아드 주경기장에서 개최한 월드투어 ‘아리랑’의 부산 첫째 날 공연이 1시간 넘게 지연된 것과 관련해 사과했다.BTS 소속사 하이브(빅히트뮤직)는 12일 밤 팬 플랫폼 위버스를 통해 “이날 진행된 월드투어 ‘아리랑’을 관람하러 와 주신 모든 관객 여러분께 공연 시작 지연으로 큰 불편을 끼쳐드린 점 깊이 사과드린다”고 했다.당시 공연은 관객 입장이 지연되면서 애초 공연 시작 시각인 오후 7시보다 1시간 15분 늦어진 오후 8시 15분쯤 시작했다. 온라인 공간에서는 이에 따른 불편을 호소하는 글이 잇따랐다.하이브는 “관객 여러분께 뜻깊은 시간을 마련해 드리고자 운영에 소홀함이 없도록 최대한 준비했으나, 현장 안내 혼선, 팬 기프트 배부 과정의 대기 줄 병목, 상품 수령 지연 등이 복합적으로 작용하면서 본공연 시작이 지연됐다”고 설명했다.이어 “공연 관람까지 오랜 시간 기다려주신 관객 여러분께 큰 실망과 불편을 드린 점, 다시 한번 진심으로 사과의 말씀을 드린다”고 했다.그러면서 “13일 진행되는 공연에서는 같은 혼잡 상황이 발생하지 않도록, 입장과 기프트 배부를 비롯한 현장 운영 전반을 철저히 점검하고 보완하겠다”고 했다.