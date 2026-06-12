SK하이닉스 청주공장 또 화재…4000명 대피

세줄 요약 12일 청주 SK하이닉스 M15X 공장 가스룸에서 불이 나 스프링클러로 10여 분 만에 진화됐다. 작업자 6명이 불소와 질소를 혼합하던 중 화재가 발생했고, 어지러움을 호소한 8명이 병원으로 이송됐다. 회사는 가스 누출 가능성에 대비해 직원 4000명을 일시 대피시켰고, 소방당국은 누출이 없다고 확인했다. 청주 SK하이닉스 가스룸 화재 발생

스프링클러 작동, 10여 분 만에 진화

직원 4000명 대피, 8명 병원 이송

이미지 확대 SK하이닉스 청주공장 전경. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 SK하이닉스 청주공장 전경. 서울신문 DB

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12일 청주 SK하이닉스 공장 가스룸에서 불이 나 8명이 병원에 이송되고 4000명의 직원이 일시 대피했다.이날 오전 9시 55분쯤 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 M15X 공장 2층 가스룸에서 불이 났다. 화재는 스프링클러가 작동해 10여 분 만에 자체 진화됐다.화재는 작업자 6명이 가스룸 내 캐비닛에 불소와 질소를 혼합하는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다.SK하이닉스 측은 화재 직후 혹시 모를 가스 누출 상황에 대비해 캠퍼스 내 전 직원 4000명을 일시 대피시켰다. 어지러움을 호소한 8명은 사내 부설 병원으로 이송됐다.소방당국이 측정한 결과 가스 누출은 없는 것으로 확인됐다.청주 SK하이닉스 4캠퍼스에선 지난 1일에도 M15X 공장과 M15 공장을 잇는 6층 가스룸에서 같은 공정 중 불이 나 미량의 불소(5ppm)가 누출됐다. 불소는 인체 독성이 있는 물질이다.사고 조사 결과는 원인 불명으로 나온 것으로 전해졌다.