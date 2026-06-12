세줄 요약
- 청주 SK하이닉스 가스룸 화재 발생
- 스프링클러 작동, 10여 분 만에 진화
- 직원 4000명 대피, 8명 병원 이송
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
SK하이닉스 청주공장 전경. 서울신문 DB
12일 청주 SK하이닉스 공장 가스룸에서 불이 나 8명이 병원에 이송되고 4000명의 직원이 일시 대피했다.
이날 오전 9시 55분쯤 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 M15X 공장 2층 가스룸에서 불이 났다. 화재는 스프링클러가 작동해 10여 분 만에 자체 진화됐다.
화재는 작업자 6명이 가스룸 내 캐비닛에 불소와 질소를 혼합하는 과정에서 발생한 것으로 알려졌다.
SK하이닉스 측은 화재 직후 혹시 모를 가스 누출 상황에 대비해 캠퍼스 내 전 직원 4000명을 일시 대피시켰다. 어지러움을 호소한 8명은 사내 부설 병원으로 이송됐다.
소방당국이 측정한 결과 가스 누출은 없는 것으로 확인됐다.
청주 SK하이닉스 4캠퍼스에선 지난 1일에도 M15X 공장과 M15 공장을 잇는 6층 가스룸에서 같은 공정 중 불이 나 미량의 불소(5ppm)가 누출됐다. 불소는 인체 독성이 있는 물질이다.
사고 조사 결과는 원인 불명으로 나온 것으로 전해졌다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
이번 화재의 직접적 원인은 무엇인가?