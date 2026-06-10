[포토] 국정원, 태국 마약 생산기지 급습

세줄 요약 국정원이 태국 마약통제청과 함께 방콕 등 10곳의 보관창고를 급습해 아세톤·염산·황산 등 화학물질 49.98t을 압수했다. 이는 필로폰 21t 또는 야바 11억 정으로 제조될 수 있는 규모로, 국내 기관의 첫 해외 공급기지 단속이다. 태국 당국과 합동으로 원료 창고 10곳 급습

아세톤·염산·황산 등 49.98t 전량 압수

국내 기관 첫 해외 마약 공급기지 단속

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국정원이 태국 당국과 공조를 통해 현지에서 막대한 규모의 마약 원료를 찾아내 압수했다.국정원은 9일 태국 마약통제청(ONCB)과 합동으로 방콕 등 10곳의 마약 원료물질 보관창고를 급습, 마약 원료로 쓰일 수 있는 아세톤·염산·황산 등 화학물질 49.98t을 전량 압수했다고 10일 밝혔다.압수된 분량은 만에 하나 모두 마약으로 제조됐다면 21t 규모의 필로폰, 또는 11억 정 규모의 신종 마약 ‘야바’로 만들어질 수 있는 정도라고 국정원은 설명했다.이는 7억 명이 동시 투약 가능한 분량이며, 완성품으로 유통됐다면 시가가 8조 4000억원에 이를 수 있는 규모라고 덧붙였다.국내 정부기관이 해외의 마약 공급기지를 직접 단속한 것은 이번이 처음이다.이번 작전은 ONCB의 긴급 요청에 따라 4월 7일 국내에서 태국인 ‘마약왕’ 타파난을 검거·송환한 것을 계기로 시작됐다고 국정원은 설명했다.타파난은 태국 내 마약의 50% 이상을 유통한 ‘아시아 최대 마약왕’으로 불리던 거물급 마약상이다. 그에 대해 태국 당국이 발부한 체포영장이 10년간 50회에 이른다고 국정원은 밝혔다.그는 성형 시술을 받기 위해 위장 신분으로 국내에 입국했다가 태국으로부터 정보를 공유받은 한국 당국에 의해 검거됐다.ONCB와 국정원은 공조 수사를 통해 타파난이 해외에서 원료물질을 들여온 뒤 세계 최대 마약 생산지대인 ‘골든트라이앵글’ 지역에서 완제품을 제조, 호주·한국 등에 유통해온 사실을 파악했다.또한 태국 내에 마약 원료물질을 대규모로 은닉하는 창고가 있다는 사실을 밝혀내 이번 압수 작전에 돌입했다.태국 당국은 이번 작전에 ONCB를 비롯해 군, 경찰 등 5개 기관에서 100여 명을 투입했다.태국의 요청에 따라 국정원도 마약 대응 전문 요원들을 현지에 파견했다.작전 직후 아누틴 찬위라꾼 태국 총리가 언론 브리핑에서 국정원의 협조에 대한 감사의 뜻을 표하기도 했다고 국정원은 전했다.국정원은 최근 태국과 한국 두 나라가 연계된 마약 범죄가 심각해지면서 ONCB와 공조를 강화해왔다. 2024년에는 태국에서 국내로 유입된 마약이 294㎏에 달해 전체 마약 밀수량의 39.00%를 차지했다.국정원 국제범죄정보센터는 “한국뿐 아니라 아시아 전역에 공급되는 마약의 생산 원점을 붕괴시켰다는 데 의미가 크다”며 “태국을 포함한 주요 마약 생산·경유국과의 협력을 지속 강화하여 국제 마약 공급망을 선제적으로 차단해 나가겠다”고 밝혔다.