아무것도 못 믿을 세상…AI로 경찰 신분증 위조해 혼자 사는 여성 집 강도

세줄 요약 제주에서 30대 A씨가 AI로 위조한 경찰 신분증을 들고 혼자 사는 여성을 속여 집에 들어간 뒤 현금과 귀금속 등 300만원 상당을 빼앗은 혐의로 구속 송치됐다. 피해자는 17시간 뒤 신고했고, A씨는 다음날 도주하다 긴급체포됐다. AI 위조 경찰증으로 여성 집 침입 강도

제주서 30대, 300만원 상당 금품 빼앗음

피해자 17시간 뒤 신고, 도주 중 긴급체포

이미지 확대 경찰 피의자 검거 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰 피의자 검거 자료 이미지. 서울신문DB

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경찰 신분증을 인공지능(AI)으로 위조해 혼자 사는 여성 집에 들어가 금품을 빼앗은 30대가 검찰에 넘겨졌다.제주서부경찰서는 강도 혐의로 30대 A씨를 구속 송치했다고 10일 밝혔다.A씨는 지난 5월 27일 오전 1시 50분쯤 제주시 연동의 한 다가구주택에 침입해 현금과 귀금속 등 300만원 상당의 금품을 빼앗은 혐의를 받는다.A씨는 AI를 활용해 경찰 신분증을 위조한 뒤 초인종을 누르고 “경찰이다”, “압수수색을 하러 왔다”는 취지로 피해자를 속여 집 안으로 들어간 것으로 조사됐다.A씨는 피해자가 혼자 사는 여성인 점을 미리 파악한 뒤 범행한 것으로 드러났다.A씨의 범행 이후 수상함을 느낀 피해자는 약 17시간이 지난 뒤 경찰에 신고했다. A씨는 다음날인 28일 도주하던 중 경찰에 긴급체포됐다.경찰은 A씨를 상대로 범행 경위 등을 조사한 뒤 검찰에 송치했다.