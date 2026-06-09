연예인 출신 외식 사업가 황현민 “잠실 집회 햄버거 쏜 후 영업방해 당했다”

세줄 요약 연예인 출신 외식 사업가 황현민이 투표용지 부족 사태 관련 시위를 공개 지지하며 잠실 집회에 햄버거 100개를 지원했다. 그러나 이후 일부 시민의 영업방해와 매장 욕설·장난 전화 피해를 호소하며 고소 가능성까지 언급했다. 투표용지 부족 사태 시위 공개 지지

잠실 집회에 햄버거 100개 지원

이후 영업방해·욕설 전화 피해 호소

이미지 확대 그룹 잼 출신 외식사업가 황현민. 황현민 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 그룹 잼 출신 외식사업가 황현민. 황현민 인스타그램 캡처

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연예인 출신 외식 사업가 황현민이 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 관련 시위를 공개적으로 지지했다가 영업방해를 당했다고 전했다.황씨는 지난 8일 소셜미디어(SNS)에 “이번 선관위의 행태에 더는 참을 수 없어 ‘우밍아웃’을 하게 됐다”며 “대한민국 국민이 주권을 회복하고자 좌우를 떠나 잠실에 모여 고군분투하는데 별 볼 일 없는 나라도 먼지 같은 힘이 되고자 하던 영업을 멈추고 먼저 햄버거 100개 만들어 시민분들 지원을 가려 한다”고 밝혔다.그는 “전 지금 태국에 있어 못 나가고, 장인어른과 제 아내 그리고 직원들이 햄버거가 완성되면 바로 잠실로 출발할 것”이라고 했다. 이후 자신의 가족들이 서울 송파구 올림픽공원 일대에서 진행 중인 집회 현장에 도착해 햄버거를 나눠주는 사진을 올렸다.하지만 황씨는 집회 현장에 햄버거를 돌린 후, 일부 시민으로부터 영업방해를 당했다고 주장했다. 그는 “말로만 듣던 지저분한 짓을 제가 당하고 있다”며 “이미 매장으로 욕하는 전화와 장난 전화도 많이 오고 있다고 한다”고 설명했다.이어 “이 글을 보는 저와 생각이 다른 사람들, 신중히 생각하시고 제 고소를 당해낼 자신이 있으면 영업방해 하길 바란다”고 강조했다.황씨는 1992년 잼 1집 앨범 ‘난 멈추지 않는다’로 데뷔해 ‘우리 모두 사랑하자’, ‘어색한 느낌’, ‘나만의 이유’ 등의 노래로 사랑받았다. 현재는 연예기획사 운영과 외식 사업가로 활동하고 있다.한편 최근 연예인을 표적으로 투표용지 부족 사태에 따른 시위에 관한 무리한 입장 표명을 요구하고 있어 논란이다. 선거 파동 이후 일부 누리꾼은 배우 박보영·이동욱, 가수 아이유 등을 지목하며 사상검증성 조롱을 쏟아냈다.이들 대부분은 2024년 12·3 비상계엄 사태와 윤석열 전 대통령 탄핵 촉구 집회 당시 응원의 메시지를 보내거나 집회에 참가한 팬들을 위해 후원한 적이 있다.