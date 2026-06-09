‘도로 정차된 차 안에 권총 발견’…경찰·軍 현장 출동

세줄 요약 인천 서구의 한 도로에 시동이 켜진 채 방치된 차량에서 권총 1정이 발견돼 경찰과 군이 현장에 출동했다. 경찰은 차량을 갓길로 옮기던 중 조수석에서 총기를 확인했고, 군이 확인한 결과 인터넷에서 판매되는 모형 총기로 파악됐다. 현재 범죄 혐의점은 없으며, 경찰은 총기 입수 경위를 조사하고 있다. 인천 도로 방치 차량서 권총 발견

경찰·군 출동, 확인 결과 모형 총기

범죄 혐의점 없고 입수 경위 조사

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인천의 한 도로에 멈춰선 차량에서 권총이 발견돼 경찰과 군이 출동하는 사건이 발생했다.9일 뉴스1에 따르면 인천서부경찰서는 이날 오전 11시 20분쯤 인천 서구 가정동 한 건물 주차장 입구 인근에서 “통행에 불편을 주는 차량이 도로에 세워져 있다”는 신고를 받았다.현장에 출동한 경찰은 시동이 켜진 채 방치된 차량을 확인한 뒤 운전석에 올라 차량을 도로 갓길로 이동 조치했다. 이 과정에서 경찰은 차량 조수석에서 권총 1정을 발견하고 군 당국에 확인을 요청했다.신고를 받은 군은 즉시 현장에 출동해 총기 확인 작업을 진행했다. 해당 물건은 인터넷에서 판매되는 모형 총기인 것으로 파악됐다.경찰 관계자는 “발견된 총기는 총구가 막혀 있는 상태로 현재까지 범죄 혐의점은 확인되지 않았다”며 “현재 A씨를 상대로 총기 입수 경위 등을 조사하고 있다”고 말했다.