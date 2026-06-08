만취 상태로 수십㎞ 질주한 불법체류 외국인 체포… 경찰 쫓아오자 도로 역주행 난폭운전도

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세줄 요약 경기 화성 일대에서 만취 상태로 무면허 운전을 하며 수십㎞를 달린 베트남 국적 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 신고를 받은 경찰은 ‘코드 제로’를 발령해 추격했고, 남성은 도로 역주행 등 난폭 운전을 하다 마트 주차장에서 검거됐다. 만취·무면허 상태로 수십㎞ 질주

경찰 코드 제로 발령 뒤 추격 검거

역주행 난폭운전·불법체류 확인

이미지 확대 경찰·체포 자료 이미지. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 경찰·체포 자료 이미지. 서울신문DB

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한밤중 경기 화성 일대에서 만취 상태로 무면허 운전을 한 외국인이 경찰에 붙잡혔다.화성서부경찰서는 만취 상태로 수십㎞를 무면허 운전한 혐의(도로교통법 위반)로 베트남 국적의 30대 남성 A씨를 현행범 체포했다고 8일 밝혔다.A씨는 이날 오전 1시 14분쯤부터 40여분간 시흥, 안산, 화성 일대에서 술에 취한 상태로 싼타페 차량을 무면허 상태로 몰며 수십㎞를 주행한 혐의를 받는다.경찰은 시흥시에서 “음주 운전이 의심되는 차량이 있다”는 목격자의 신고를 접수하고 ‘코드 제로’(매뉴얼 중 위급사항 최고 단계)를 발령한 검거 작전에 나섰다.이어 신고자와 지속해서 통화하며 A씨 차량을 특정한 뒤 추격을 이어간 끝에 화성시 서신면의 한 마트 주차장에서 검거했다.A씨는 경찰의 추격 과정에서 도로를 역주행하는 등 난폭 운전을 하기도 했던 것으로 전해졌다.경찰은 피의자가 불법 체류 신분인 것을 확인하고 출입국 당국에 인계했다.