[속보] 안산 성곡동 공장서 화재…대응 1단계 발령

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[속보] 안산 성곡동 공장서 화재…대응 1단계 발령

문경근 기자
문경근 기자
입력 2026-06-07 22:08
수정 2026-06-07 22:08
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경기도 안산시 단원구 성곡동 소재 포장지 공장에서 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령해 진화 중이다. 연합뉴스
경기도 안산시 단원구 성곡동 소재 포장지 공장에서 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령해 진화 중이다. 연합뉴스


7일 오후 9시 5분쯤 경기도 안산시 단원구 성곡동 소재 포장지 공장에서 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령해 진화 중이다.

현재까지 확인된 인명피해는 없다. 불은 인근 공장으로 번져 나가고 있는 것으로 전해졌다.

소방당국은 연소 확대 우려가 있다고 판단, 화재 발생 5분 만에 대응 1단계(차량 31~50대의 대응이 필요한 경우)를 발령하고, 장비 35대와 인력 152명을 동원해 진화 작업을 벌이고 있다. 소방당국은 불길을 잡는 대로 자세한 화재 경위를 조사할 방침이다.

문경근 기자
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