[속보] 안산 성곡동 공장서 화재…대응 1단계 발령

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 경기도 안산시 단원구 성곡동 소재 포장지 공장에서 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령해 진화 중이다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경기도 안산시 단원구 성곡동 소재 포장지 공장에서 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령해 진화 중이다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

7일 오후 9시 5분쯤 경기도 안산시 단원구 성곡동 소재 포장지 공장에서 불이 나 소방당국이 대응 1단계를 발령해 진화 중이다.현재까지 확인된 인명피해는 없다. 불은 인근 공장으로 번져 나가고 있는 것으로 전해졌다.소방당국은 연소 확대 우려가 있다고 판단, 화재 발생 5분 만에 대응 1단계(차량 31~50대의 대응이 필요한 경우)를 발령하고, 장비 35대와 인력 152명을 동원해 진화 작업을 벌이고 있다. 소방당국은 불길을 잡는 대로 자세한 화재 경위를 조사할 방침이다.