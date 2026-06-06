[속보] 강릉 해변서 사진 찍던 여성들 파도에 휩쓸려…1명 사망

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세줄 요약 강릉 영진해변에서 사진을 찍던 여성 2명이 갑작스러운 높은 파도에 휩쓸리는 사고가 났다. 해경은 구조로프를 이용해 두 사람을 모두 구조했으나 30대 여성은 심정지 상태로 이송된 뒤 숨졌고, 20대 여성은 저체온증으로 치료를 받고 있다. 영진해변 사진 촬영 중 파도에 휩쓸림

여성 2명 구조했으나 30대 여성 사망

해경, 목격자 진술 토대로 경위 조사

이미지 확대 6일 강원 강릉시 영진해변에서 여성 2명이 파도에 휩쓸려 표류하다 해경에 구조됐다. 강릉해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 6일 강원 강릉시 영진해변에서 여성 2명이 파도에 휩쓸려 표류하다 해경에 구조됐다. 강릉해양경찰서 제공

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강원 강릉시 영진해변에서 사진을 촬영하던 여성 2명이 파도에 휩쓸리는 사고가 발생했다.6일 강릉해양경찰서에 따르면 이날 오전 5시 9분쯤 영진해변에서 익수자가 발생했다는 신고가 접수됐다.신고를 받고 현장에 도착한 주문진파출소 해안순찰팀은 구조로프 등을 이용해 입수한 뒤 파도에 휩쓸려 표류 중인 여성 2명을 모두 구조했다.이 가운데 30대 여성은 심정지 상태로 발견돼 병원으로 이송됐지만 숨졌다. 함께 구조된 20대 여성은 저체온증 증세를 보여 병원에서 치료를 받고 있다.해경은 이들이 해변에서 사진을 찍던 중 갑작스럽게 밀려온 높은 파도에 휩쓸린 것으로 보고 목격자 등을 상대로 정확한 사고 경위를 조사 중이다.