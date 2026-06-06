음주 단속 ‘불응’ 질주하던 테슬라, 버스 ‘쾅’…20대 남녀 사망

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도주하던 운전자·동승자 숨져

버스 기사·승객 등 6명 부상

이미지 확대 음주단속 자료사진. 해당 기사와 직접적 관련 없음. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 음주단속 자료사진. 해당 기사와 직접적 관련 없음. 서울신문 DB

세줄 요약 평택에서 음주 단속을 피해 도주하던 20대 남성이 몰던 테슬라가 사거리에서 고속버스와 충돌해 동승한 20대 여성 등 2명이 숨졌다. 버스 기사와 승객 6명도 다쳤고, 경찰은 과속 여부와 정확한 사고 경위를 조사 중이다. 음주 단속 불응 뒤 테슬라 도주

평택 사거리서 고속버스와 충돌

20대 남녀 2명 사망, 6명 부상

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음주 단속에 불응한 채 차량을 몰고 도주하던 20대가 버스를 들이받는 사고를 내 2명이 사망하고 6명이 부상했다.6일 평택경찰서에 따르면 지난 5일 오후 8시 51분쯤 평택시 합정동의 한 사거리에서 경부고속도로 안성IC 방향으로 좌회전하던 고속버스와 반대편에서 직진하던 테슬라 승용차가 충돌했다.이 사고로 승용차를 몰던 20대 남성 A씨와 동승하고 있던 20대 여성 등 2명이 사망했다.고속버스 기사와 탑승자 등 6명도 다쳐 인근 병원에서 치료받았다. 생명에 지장은 없는 것으로 전해졌다.당시 A씨는 2.7㎞ 떨어진 지점에서 이어지던 경찰의 음주 단속 과정에서 정차 요구에 불응한 채 도주하다가 황색 점멸등 신호 체계인 사거리를 지나가던 중 사고를 낸 것으로 파악됐다.경찰은 A씨가 제한속도 시속 50㎞ 구간에서 과속했던 것으로 보고 자세한 경위를 조사 중이다.