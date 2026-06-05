경북 문경 희양산 정산 부근서 60대 등산객 숨진 채 발견

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세줄 요약 경북 문경시 가은읍 희양산 정상 부근에서 60대 여성 등산객 A씨가 숨진 채 발견됐다. 소방은 밧줄을 잡고 오르던 곳에서 추락한 사람이 의식이 없다는 신고를 받고 출동했다. A씨는 홀로 산에 오른 것으로 알려졌고, 범죄 혐의점은 확인되지 않았다. 희양산 정상 부근서 60대 여성 등산객 사망 발견

추락 의식불명 신고 접수 뒤 소방 현장 출동

범죄 혐의점 없고 사고 경위 경찰·소방 조사

이미지 확대 5일 경북 문경시 희양산 정산 부근에서 발견된 등산객. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 5일 경북 문경시 희양산 정산 부근에서 발견된 등산객. 경북소방본부 제공

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경북 문경 희양산에서 60대 여성이 숨진 채 발견됐다.경북소방본부에 따르면 5일 오전 9시쯤 경북 문경시 가은읍 희양산 정상 부근에서 등산객 A씨가 사망한 상태로 발견됐다.소방 당국은 ‘밧줄을 잡고 등반하는 곳에 사람이 추락해 의식이 없는 것 같다’는 신고를 받고 출동했다. 발견 당시 A씨는 사후 경직이 진행된 상태였다.A씨는 홀로 등산에 나섰던 것으로 알려졌다. 현재까지 범죄 혐의점은 파악되지 않았다.경찰과 소방 당국은 A씨가 등산 중 사고를 당한 것으로 추정하고 정확한 경위를 조사 중이다.