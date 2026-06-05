경북 문경 희양산 정산 부근서 60대 등산객 숨진 채 발견

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경북 문경 희양산 정산 부근서 60대 등산객 숨진 채 발견

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-06-05 18:59
수정 2026-06-05 18:59
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세줄 요약
  • 희양산 정상 부근서 60대 여성 등산객 사망 발견
  • 추락 의식불명 신고 접수 뒤 소방 현장 출동
  • 범죄 혐의점 없고 사고 경위 경찰·소방 조사
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5일 경북 문경시 희양산 정산 부근에서 발견된 등산객. 경북소방본부 제공
5일 경북 문경시 희양산 정산 부근에서 발견된 등산객. 경북소방본부 제공


경북 문경 희양산에서 60대 여성이 숨진 채 발견됐다.

경북소방본부에 따르면 5일 오전 9시쯤 경북 문경시 가은읍 희양산 정상 부근에서 등산객 A씨가 사망한 상태로 발견됐다.

소방 당국은 ‘밧줄을 잡고 등반하는 곳에 사람이 추락해 의식이 없는 것 같다’는 신고를 받고 출동했다. 발견 당시 A씨는 사후 경직이 진행된 상태였다.

A씨는 홀로 등산에 나섰던 것으로 알려졌다. 현재까지 범죄 혐의점은 파악되지 않았다.

경찰과 소방 당국은 A씨가 등산 중 사고를 당한 것으로 추정하고 정확한 경위를 조사 중이다.
문경 김형엽 기자
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