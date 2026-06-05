오후 2시부터 “용지 부족”…공무원 감금까지 “총알받이로 쓰지 말라” 분통 터졌다

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“용지 얼마 안 남아, 어떻게 하실건가”

송파구 공무원 ‘단톡방’ 공개

“공무원을 부정선거 의혹으로 내몰아”

공무원노조 “선거사무 동원 거부할 것”

이미지 확대 지난 3일 진행된 제9회 전국동시지방선거 본투표 당시 일부 투표소에서 벌어진 ‘투표용지 부족’ 사태와 관련, 서울 송파구 투표소들을 관리한 구청 공무원들의 단체 대화방이 공개됐다. 자료 : 전국공무원노동조합 서울지역본부 닫기 이미지 확대 보기 지난 3일 진행된 제9회 전국동시지방선거 본투표 당시 일부 투표소에서 벌어진 ‘투표용지 부족’ 사태와 관련, 서울 송파구 투표소들을 관리한 구청 공무원들의 단체 대화방이 공개됐다. 자료 : 전국공무원노동조합 서울지역본부

이미지 확대 지난 3일 진행된 제9회 전국동시지방선거 본투표 당시 서울 송파구의 일부 투표소에서 ‘투표용지 부족 사태’가 빚어진 가운데, 송파구의 한 공무원이 노조 게시판에 올린 글. 전국공무원노동조합 서울지역본부 송파구지부 닫기 이미지 확대 보기 지난 3일 진행된 제9회 전국동시지방선거 본투표 당시 서울 송파구의 일부 투표소에서 ‘투표용지 부족 사태’가 빚어진 가운데, 송파구의 한 공무원이 노조 게시판에 올린 글. 전국공무원노동조합 서울지역본부 송파구지부

이미지 확대 5일 잠실7동 투표함 개표가 진행되고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 개표에 반대하는 사람들이 재투표를 외치고 있다. 2026.6.5. 도준석 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 5일 잠실7동 투표함 개표가 진행되고 있는 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장에서 개표에 반대하는 사람들이 재투표를 외치고 있다. 2026.6.5. 도준석 전문기자

세줄 요약 송파구 본투표 일부 투표소에서 오후 2시부터 투표용지 부족이 잇따라 보고돼 투표 중단과 주민 항의가 발생했다. 공무원노조는 선관위가 현장 대책을 제대로 마련하지 못해 지방공무원들이 혼란과 폭언, 감금 위험까지 떠안았다고 비판했다. 송파구 투표소서 오후부터 용지 부족 보고 확산

투표 중단·주민 항의·부정선거 의혹까지 번짐

공무원노조, 선관위 대응 부실과 책임 전가 비판

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지난 3일 진행된 제9회 전국동시지방선거 본투표 당시 일부 투표소에서 벌어진 ‘투표용지 부족’ 사태와 관련, 서울 송파구의 투표소에서는 오후 2시부터 “투표용지가 부족하다”는 호소가 터져나온 것으로 알려졌다.전국공무원노동조합은 본투표 당일 송파구 전체 140개 투표소를 관리한 송파구 공무원들의 단체 대화방 내용 일부를 공개했다.대화방을 보면 오후 2시가 넘어 곳곳에서 “투표용지가 얼마 안 남았다”는 메시지가 쏟아졌다. 각 투표소에 배치된 송파구 공무원들은 “잠실4동 35매 남았고, 대기도 많다”, “잠실7동 잔여용지 500매 미만이다” 등의 글을 올리며 빠른 조치를 촉구했다.오후 4시 이후 가락2동의 한 투표소는 17매밖에 남지 않았다고 호소했다. 이어 “투표 중단 상태다. 부정선거 의혹 등 항의가 심하다. 영상 촬영 중”이라고 호소했다.이후 곳곳에서 “투표가 중단됐다”는 글이 올라왔다. 공무원들은 “곧 투표 중단 예정이다. 빠른 조치 바란다”, “주민들이 항의하고 난리났다. 어떻게 하실건가” 등 다급한 메시지를 쏟아냈다.전국공무원노동조합 서울지역본부는 “현장 선거사무원들은 투표용지 부족 상황을 인지하고 선거관리위원회에 대책 마련을 요구했지만 적절한 조치가 이뤄지지 않았다”면서 “현장의 혼란과 시민들의 항의는 선관위가 아닌 선거업무를 지원하던 지방공무원들이 감당해야 했다”고 지적했다.이어 투표용지 부족 사태로 당일 오후 10시까지 투표가 진행되고 시위대가 몰려 봉쇄하면서 극심한 혼란을 빚은 송파구 잠실7동 제2투표소에서는 송파구 공무원이 감금돼 정신적·신체적 고통을 겪었다고 호소했다. 노조는 “선거사무를 수행하던 공무원들이 장시간 현장에 고립되고 폭언과 위협에 노출된 것은 결코 가볍게 넘길 수 없는 문제”라고 비판했다.앞서 투표용지 부족 사태가 빚어진 직후 송파구의 한 공무원은 “선거관리 도저히 못 한다”는 글을 노조 홈페이지에 올려 공감을 받았다.해당 공무원은 “더 이상 이런 모자란 집단과 일 못 한다. 선거 사무 선관위에서 단독으로 해라”며 “우리를 총알받이로 쓰지 말라”고 목소리를 높였다.전국공무원노동조합은 이날 성명을 내고 “선관위의 무능이 초래한 이 혼란의 현장에서 수많은 공무원들이 유권자의 거센 항의를 온몸으로 받아내며 방패막이가 됐다”고 강하게 비판했다.노조는 “매번 선거 때마다 지자체 공무원들을 강제 동원해 저임금·고강도 노동을 강요해 온 선관위가, 이제는 기본적인 투표용지 수급조차 제대로 관리하지 못해 현장 공무원들을 부정선거 의혹의 중심지로 내몰았다”고 지적했다.이어 “선관위의 실수로 인해 수천 명의 시위대가 몰려와 개표함 반출을 저지하는 등 투표사무원들이 사실상 감금 상태에 놓이는 위험천만한 상황까지 벌어졌다”면서 “일선 공무원들이 과연 누구를 위해, 무엇을 위해 이런 수모와 위협을 감내해야 한단 말인가”라고 따져물었다.노조는 선관위를 향해 “투표용지 부족 사태에 대해 철저히 진상규명하고 책임자를 엄중히 처벌하라”면서 송파구 공무원을 비롯한 현장 공무원들에게 공식 사과할 것을 촉구했다.이어 “선관위의 미숙한 선거 업무와 현장 공무원을 경시하는 행태가 반복된다면, 우리 공무원들은 더 이상 선거 사무의 희생양으로 남지 않을 것”이라며, 선관위가 재발 방지 대책을 내놓지 않는다면 모든 선거 사무 동원을 전면 거부하겠다고 경고했다.