울산경찰, 이달부터 매월 2차례 음주운전 집중단속

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이륜차·PM 단속 확대, 교통안전 캠페인도 병행
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울산경찰청 전경. 서울신문DB
울산경찰청이 음주운전을 근절하고자 이달부터 매월 두 차례 대규모 집중단속을 실시한다.
5일 울산경찰청에 따르면 집중단속은 주야간 구분 없이 진행되며, 교통경찰뿐 아니라 경찰관기동대와 광역예방순찰대 등 가용 인력을 최대한 투입한다.
단속은 음주운전 사고가 잦은 지역과 유흥가 주변 주요 도로를 중심으로 이뤄진다. 경찰은 모든 차로를 통제한 뒤 통행 차량 전체를 대상으로 음주 여부를 확인할 계획이다.
자동차뿐 아니라 이륜차, 자전거, 개인형 이동장치(PM) 등 이른바 ‘두 바퀴 교통수단’의 법규 위반 행위도 함께 점검한다. 한국교통안전공단과 협력해 화물차 과적과 불법 구조변경 단속도 병행할 방침이다.
경찰은 경찰발전협의회, 녹색어머니회, 모범운전자회 등 유관 단체와 함께 단속 현장 인근에서 교통안전 캠페인도 펼칠 예정이다.
울산경찰은 올해 1~5월에도 수시로 음주운전 단속을 벌였다. 그 결과 음주운전 교통사고는 71건으로 지난해 같은 기간보다 27.6% 감소했고, 부상자는 173명으로 35.3% 줄었다. 사망자는 지난해 1명에서 올해 0명으로 감소했다.
서울시의회, 6·3 지방선거 서울시의원 당선인 현황
이번 6·3 지방선거 결과 제12대 서울시의회 의원 당선인 총 118명(지역구 103명, 비례대표 15명)이 최종 확정됐다. 정당별로는 더불어민주당이 81명(지역구 73명, 비례대표 8명)을 배출하며 과반을 확보한 가운데, 국민의힘은 37명(지역구 30명, 비례대표 7명)의 당선인을 냈으며 성별로는 남성 75명, 여성 43명으로 각각 집계됐다. 또한 서울시의회는 향후 지역 사회 발전과 시민 복지 증진을 위한 본격적인 의정 활동에 돌입할 예정이다. 연령대는 30대 22명, 40대 32명, 50대 33명, 60대 29명, 70대 2명이다. 최연소 당선인은 이인애(1995년 6월생, 더불어민주당, 비례대표), 이광희(1995년 12월생, 더불어민주당, 양천3) 당선인이며 최고령 당선인은 김기덕(1954년 12월생, 더불어민주당, 마포4), 양평호(1954년 7월생, 더불어민주당, 강동4) 당선인이다. 직업은 현직 서울시의원 27명, 정당인(구의원 포함) 57명, 전문직 15명, 사업가 7명, 교육인 3명, 기타 9명이다. 당선인 중 이번 제12대 당선을 포함해 5선 의원 1명, 4선 의원 1명, 3선 의원 12명, 재선의원 30명, 초선의원 74명이다. ※ 선
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울산경찰청 관계자는 “여름철에는 야외활동과 음주 모임이 늘면서 음주운전 위험이 커질 수 있다”며 “시민 안전 확보를 위해 집중단속을 정례화하고 강력하게 대응하겠다”고 밝혔다.
세줄 요약
- 매월 두 차례 음주운전 집중단속 실시
- 유흥가·사고다발 지역 중심 전면 점검
- 이륜차·PM·화물차까지 단속 확대
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