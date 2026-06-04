한화에어로, 사업장 가동 멈추고 ‘특별 안전점검’

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9개 사업장 이틀간 첫 생산 중단

폭발 관련 공정 무인 자동화 검토

세줄 요약 한화에어로스페이스가 대전사업장 폭발 사고를 계기로 전국 9개 사업장과 연구개발 캠퍼스의 작업을 5일까지 중단했다. 화재·폭발 위험, 시설 상태, 위험성 평가와 재발 방지 이행을 점검하고, 화약류 취급 사업장은 저장소와 폐화약 관리까지 살폈다. 대전 폭발 사고 뒤 전국 9개 사업장 가동 중단

화재·폭발 위험과 시설 상태 전면 특별 점검

추진제 공정 무인 자동화 검토와 재발 방지 강화

2026-06-05 14면

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대전사업장 폭발 사고와 관련해 한화에어로스페이스가 4일부터 이틀 동안 생산 라인 가동을 전면 중단하고 대대적인 안전 점검·교육을 실시한다. 생산라인을 동시에 멈추는 건 2023년 통합 법인 출범 후 처음이다.한화에어로스페이스는 대전, 충북 보은, 전남 여수, 경남 창원 1~3사업장과 대전·판교·아산 연구개발(R＆D) 캠퍼스 등 전국 9개 사업장의 작업을 오는 5일까지 중단한다고 4일 밝혔다. 대전·보은·여수사업장은 추진제와 장약을 생산하고 창원사업장은 K-9 자주포, 장갑차, 항공엔진 등을 생산한다. 다만 일부 필수 공정은 이번 조업 중단에서 제외된다.한화에어로스페이스는 화재·폭발, 중대재해 위험 요소, 불안전 상태·시설, 위험성 평가, 사고 사례 등을 종합적으로 점검할 계획이다. 최근 3년 동안의 위험성 평가 결과에 따른 개선 조치와 재발 방지 대책 이행 상태도 확인한다.화약류를 취급하는 대전·보은·여수 사업장은 전 공정을 포함해 공실별 보호구, 접지, 온습도 상태, 치공구 관리 현황, 안전 장비 노후화 등을 점검하고 저장소 및 폐화약 관리 상태를 확인한다. 공실별 비상 시나리오에 따른 비상조치 훈련도 실시한다.이번에 폭발 사고가 났던 추진제 생산·취급 관련 공정에 대해 ‘무인 자동화’ 검토에도 착수했다. 석유화학 계열사 전 사업장도 환경안전 정밀점검을 실시한다.