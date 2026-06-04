[포토] ‘투표용지 사태’ 중앙선관위 모인 시민들

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세줄 요약
- 투표용지 부족 사태 뒤 선관위 앞 시위대 집결
- 전한길씨, 전국 부정선거 주장하며 선거 무효 촉구
- 경찰, 충돌 대비해 기동대 200여명 배치
제9회 전국동시지방선거에서 발생한 투표용지 부족 사태와 관련해 부정선거를 주장하는 시위대가 경기 과천 중앙선거관리위원회 청사 앞으로 속속 집결하며 긴장감이 고조되고 있다.
한국사 강사 전한길씨를 비롯한 시위대 500여명(경찰 추산)은 4일 0시 30분쯤 경기도 과천시 중앙선관위 앞에 모여 선거 무효를 주장하며 항의 시위를 벌이고 있다.
전씨는 “전국에서 부정선거 증거가 넘쳐나고 있다”며 “서울에서 투표용지가 부족했다고 이번 문제를 서울에 국한하려 하지만, 인천에서도 투표용지가 부족했다. 전국 모든 지역의 투표가 무효이다”라고 주장했다.
태극기와 성조기를 든 시위대는 ‘부정선거 입법독재’ 등의 문구가 적힌 플래카드를 흔들며 “선거 무효”, “개표 중단” 등의 구호를 외치고 선관위 정문 개방을 요구하고 있다.
앞서 그는 서울 광화문 정부서울청사에서 시위한 뒤 과천 중앙선관위로 자리를 옮겨 먼저 집회 중이던 ‘선관위 서버까 운동본부’ 등 100여명과 합류했다.
전씨는 개인 방송을 통해 “중앙선관위 앞으로 모여달라”며 지지자들의 집결을 독려하고 있다.
시간이 흐를수록 현장 인원이 늘어남에 따라 경찰은 만일의 충돌 사태에 대비해 기동대 등 200여명의 경력을 배치하고 상황을 예의주시하고 있다.
남창진 서울시의원, 송파 방산초·중·고 통학로 안전 개선 사업 ‘순항’
서울시의회 도시안전건설위원회와 예산결산특별위원회에서 의정활동을 하고 있는 남창진 의원(국민의힘, 송파2)은 29일 2025년 12월 교부된 서울시 특별조정교부금으로 방산초·중·고 학생 통학로 안전 업그레이드가 다소 지연됐지만 정상적으로 진행되고 있다고 밝혔다. 남 의원은 그간 방이1동 방산초·중·고교 일대 통학로의 노후화 문제와 학생 안전 확보에 각별한 관심을 쏟으며 개선책 마련에 앞장서 왔다. 그 결과 지난해 12월 서울시로부터 특별조정교부금 5억원을 확보하는 결실을 거두었다. 이에 그치지 않고 학교학원가 교통안전대책 특별위원회에서 남 의원의 송곳 지적을 통해 서울시 교통실의 추가 예산 2400만원까지 전격 투입되도록 이끌어냈다. 안전 업그레이드 공사는 서울시에서 예산을 교부받아 송파구에서 집행하고 있다. 한국전력공사 서울생활관부터 현대자동차 블루핸즈까지의 전면도로 약 230m 구간이고 세부적인 공사 내용은 노후 아스팔트 정비 39a(1a=100㎡), 보도 정비 11.7a, 디자인 펜스 107경간, 과속방지턱 정비, 정차주차금지선, 안전표지판 설치 등이다. 현재 한국전력공사 앞 전면도로는 측구 및 보도 정비를 마친 상태로, 오는 6월부터는 디자인 펜스
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한편 국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장 등 지도부는 3일 오후 10시 30분 중앙선관위를 찾아 항의했으며 “이미 선거 자체가 심각하게 오염됐기 때문에 재선거를 실시해야 한다”고 밝혔다.
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