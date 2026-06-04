경북 경주 전통사찰 주사암서 불…목조 건물 3동 불에 타

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세줄 요약 경북 경주 서면 천촌리 주사암에서 4일 오전 화재가 발생해 목조 건물 3개 동이 모두 전소했다. 등산객 신고로 출동한 소방은 헬기와 중장비를 투입해 오후 1시 9분쯤 진화했다. 인명 피해는 없었고, 석조삼존불좌상은 미리 옮겨 피해를 피했다. 주사암 화재, 목조 건물 3동 전소

등산객 신고 후 헬기·중장비 투입 진화

석조삼존불좌상 사전 이동, 피해 없음

이미지 확대 경북 경주시 서면 천촌리 주사암에서 4일 발생화 화재. 경북소방본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 경주시 서면 천촌리 주사암에서 4일 발생화 화재. 경북소방본부 제공

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경북 경주의 한 전통사찰에서 불이 나 목조 건물 3개 동이 전소됐다.경북소방본부에 따르면 4일 오전 6시 27분쯤 경주시 서면 천촌리 주사암에서 불이 난 것을 인근을 지나던 등산객이 발견해 신고했다.소방 당국은 헬기와 중장비를 동원해 오후 1시 9분쯤 불을 모두 껐다. 이 불로 인명 피해는 발생하지 않았지만 건물 3개 동이 모두 탔다.전통사찰로 지정된 주사암은 사찰 내 경북문화유산자료인 석조삼존불좌상이 있다. 다만 불이 번지기 전에 다른 곳으로 옮겨 피해는 없는 것으로 알려졌다.경찰과 소방 당국은 정확한 화재 원인을 조사 중이다.