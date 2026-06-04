당선인 축하 현수막 설치하던 70대 사다리서 추락…의식불명

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세줄 요약 경기 화성시 동탄구 청계동에서 70대 남성이 지방선거 당선인 축하 현수막을 설치하다가 횡단보도 신호등 사다리에서 2.5m 아래로 떨어졌다. 그는 의식불명 상태로 병원 치료를 받고 있으며, 경찰은 안전수칙 준수 여부를 조사하고 있다. 현수막 설치 중 70대 근로자 추락 사고

화성 동탄 청계동 신호등 사다리서 2.5m 낙하

의식불명 상태로 병원 이송, 생명 여부 미확인

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제9회 전국동시지방선거(6·3 지방선거) 당선인 축하 현수막을 설치하던 70대 근로자가 추락하는 사고가 발생했다.4일 뉴스1, 경기 화성동탄경찰서에 따르면 이날 화성시 동탄구 청계동 한 횡단보도 신호등에 설치된 사다리에서 70대 남성 A씨가 2.5m 아래 지상으로 떨어졌다.그는 의식불명 상태에 빠진 채 인근 병원으로 옮겨져 치료받고 있다. 생명에 지장이 있는지는 아직 확인되지 않았다.현수막 제작·설치 업체 소속 일용직 근로자인 A씨는 6·3 지방선거 당선인 축하 현수막을 설치하던 중 사고를 당한 것으로 조사됐다.경찰은 A씨와 함께 작업에 투입된 동료 1명 등 업체 관계자들을 상대로 안전 수칙 준수 여부 등을 포함한 구체적인 사고 경위를 조사 중이다.