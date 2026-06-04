광주 고교 인근 교차로서 음주운전 20대가 15명 탄 시내버스 ‘쾅’…입건

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 광주 서구 광덕고등학교 인근 교차로에서 20대가 음주 상태로 SUV를 몰다 직진하던 시내버스와 부딪혔다. 버스에는 운전기사와 승객 등 15명이 타고 있었지만 다친 정도는 경미했다. 경찰은 면허정지 수치의 혈중알코올농도를 확인하고 사고 경위를 조사 중이다. 광주 고교 인근 교차로 음주운전 사고 발생

SUV와 시내버스 충돌, 승객 15명 탑승

면허정지 수치 확인, 운전자 불구속 입건

이미지 확대 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 서울신문DB

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

광주 서구 광덕고등학교 인근 교차로에서 음주운전을 하다가 시내버스와 접촉 사고를 낸 20대 운전자가 붙잡혔다.4일 광주 서부경찰서는 음주운전을 하다가 시내버스와 접촉 사고를 낸 혐의(도로교통법 위반)로 20대 A씨를 불구속 입건해 조사 중이다.A씨는 전날 오전 11시쯤 광주 서구 광덕고등학교 인근 교차로에서 음주 상태로 자신의 스포츠유틸리티차(SUV)를 운전하다가 왼쪽에서 직진 주행 중인 시내버스와 충돌하는 사고를 낸 혐의를 받는다.당시 시내버스에는 운전기사와 승객 등 총 15명이 타고 있었는데, 다친 정도가 경미해 병원으로 옮겨지지는 않았다.신고를 받고 출동한 경찰이 현장에서 측정한 A씨의 혈중알코올농도는 면허 정지 수치로 확인됐다.경찰은 신호가 없는 교차로에 진입한 A씨의 SUV와 시내버스가 부딪친 것으로 보고 정확한 사고 경위를 조사 중이다.