정전기? 스파크?… CCTV도 없어 사고 원인 규명 난항

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추진제 제조 장비 세척 중 폭발 추정

2명 참고인 소환 안전 지침 등 조사

세줄 요약 경찰이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 원인 규명에 나섰으나, 내부 CCTV가 없어 발화 순간 확인이 어려운 상황이다. 합동 감식팀은 세척공실과 잔해를 조사하고, 잔류 추진제와 세척제 반응, 정전기, 공구 마찰 스파크 가능성을 함께 살핀다. 한화 대전사업장 폭발 사고 원인 규명 착수

내부 CCTV 부재로 발화 순간 확인 난항

정전기·스파크·화학반응 가능성 조사

2026-06-03 8면

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경찰이 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 원인 규명에 들어간 가운데 사업장 내부에는 폐쇄회로(CC)TV가 설치돼 있지 않은 것으로 확인됐다.대전경찰청은 2일 대전 유성구 외삼동 한화 대전사업장 56동에서 소방·국립과학수사연구원·고용노동부·안전보건공단 등과 함께 합동 감식을 진행했다. 감식에는 유가족도 참여했다.전날 오전 10시 59분 56동 세척공실에서 원인 미상의 폭발이 발생해 작업자 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다.합동 감식팀은 건물 내부 상황과 발화 추정 지점, 인화물질 여부 등을 확인한 뒤 연소 잔해물 등을 수거해 국과수에 감식을 의뢰했다. 또 폭발 당시 상황을 확인할 CCTV가 내부에는 설치돼 있지 않아 외부 카메라만 확보했다. 건물이 일부 파손되기는 했지만 붕괴 위험은 크지 않은 것으로 경찰은 판단했다.경찰과 한화 측은 폭발이 로켓 추진제 제조 과정에서 사용한 장비·도구를 세척하는 과정에서 발생한 것으로 추정하고 있다. 세척 공정은 그동안 위험성이 낮은 작업으로 인식됐다.이날 경찰은 사고로 경상을 입은 A씨 등 회사 관계자 2명을 참고인으로 불러 세척공실 업무와 세척제 성분, 안전 지침 유무·준수 여부 등을조사했다. 세척공실 작업팀 8명 중 A씨는 현장 주임으로 안전 관련 정비 등을 담당했고, 다른 참고인 1명은 사고 당일 휴무였다. 경찰은 또 사업장의 안전 관리 실태 등을 확인할 수 있는 자료를 한화 측으로부터 임의제출 받았다.폭발 원인으로 잔류 추진제와 세척제 간 화학 반응 또는 정전기, 공구 마찰에 따른 스파크 발생 등이 거론되는 가운데 세척 공정 중 어떤 요인이 폭발을 유발했는지 밝히는 것이 관건이다. 다만 사고 현장이 국가 보안시설로 접근이 제한되고 폭발 화재로 사업장이 전소해 원인 규명에 난항이 예상된다. 경찰은 배기장치 문제와 사고와의 연관성도 확인할 예정이다.한편, 김영훈 고용노동부 장관은 이날 중앙산업재해수습본부 회의에서 “무기 만드는 곳에 덜 위험한 현장은 없다”며 “감식 결과에 따라 재해 예방에 필요한 후속 조치를 강구하라”고 지시했다.