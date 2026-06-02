정전기? 스파크?… 국가 보안시설, 사고 원인 규명 난항

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추진제 제조 장비 세척 중 폭발 추정

중처법 등 적용 여부·처벌 수위 관심

세줄 요약 한화에어로스페이스 대전사업장 세척공실에서 원인 미상의 폭발이 발생해 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다. 경찰과 국과수, 고용부 등이 합동 감식을 벌이며 발화 지점과 인화물질 여부를 확인했다. 원인은 정전기, 스파크, 화학 반응 등이 거론된다. 대전사업장 세척공실 폭발, 5명 사망 2명 중경상

경찰·국과수·고용부 합동 감식, 발화 지점 확인

정전기·스파크·화학 반응 등 원인 가능성 거론

2026-06-03 8면

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경찰이 7명의 사상자가 발생한 한화에어로스페이스 대전사업장 폭발 사고 원인 규명에 착수했다.대전경찰청은 2일 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 56동에서 소방·국립과학수사연구원·고용노동부·안전보건공단 등과 함께 합동 감식을 진행했다. 합동 감식에는 유가족도 참여했다.전날 오전 10시 59분 56동 내 세척공실에서 원인 미상의 폭발이 발생해 작업자 5명이 숨지고 2명이 중경상을 입었다. 합동 감식팀은 이날 현장 상태와 발화 추정 지점, 인화물질 여부 등을 확인했다. 건물이 폭발로 일부 파손되기는 했지만 붕괴 위험은 크지 않은 것으로 경찰은 판단했다.유승식 대전경찰청 과학수사계장은 “어떤 가능성도 배제하지 않고 정밀 수집한 증거물을 국과수에 감정 의뢰할 예정”이라며 “희생자가 많이 발생한 만큼 최대한 신속하고 투명하게 객관적인 증거에 기반해 감식할 것”이라고 말했다.김영훈 고용노동부 장관은 이날 중앙산업재해수습본부 회의에서 “무기 만드는 곳에 덜 위험한 현장은 없다”며 “감식 결과에 따라 재해 예방에 필요한 후속 조치를 강구하라”고 지시했다.경찰과 소방·한화 측은 폭발 사고가 로켓 추진제 제조 과정에서 사용한 장비·도구를 세척하는 과정에서 발생한 것으로 추정하고 있다. 세척 공정은 그동안 위험성이 낮은 작업으로 분류돼 왔다.전문가 사이에선 폭발 원인으로 잔류 추진제와 세척제 간 화학 반응과 정전기, 공구 마찰에 따른 스파크 발생 등 여러 가능성이 거론되는 가운데 세척 공정 중 어떤 요인이 폭발을 유발했는지를 밝히는 것이 향후 수사의 관건이다. 본격적인 수사가 시작됨에 따라 중대재해처벌법과 산업안전보건법 적용 여부와 이에 따른 처벌 수위에도 관심이 쏠린다.다만 사고 현장이 국가 보안시설로 접근이 제한되고 폭발 사고가 발생한 사업장이 전소해 원인 규명에 난항이 예상된다. 이에 대해 경찰 관계자는 “국가 보안시설이라도 압수수색 등 절차에 맞춰 수사를 진행할 방침”이라고 설명했다.