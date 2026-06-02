“아이돌이 日 AV 배우와 성매매 의혹” 보도한 기자 재판행

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‘사생활 문제’로 팀에서 방출…기자 고소

‘성매매 의혹’ 경찰 수사…불송치 처분

이미지 확대 보이그룹 ‘더보이즈’ 출신 주학년(26). 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 보이그룹 ‘더보이즈’ 출신 주학년(26). 인스타그램

세줄 요약 주학년 성매매 의혹을 보도한 국내 연예매체 기자 최모씨가 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 불구속 기소됐다. 최씨는 주씨가 일본 AV 배우 출신 연예인과 성매매를 했고 이를 시인했다고 보도했다. 주씨는 사실무근이라며 고소했고, 경찰은 고발을 불송치했다. 기자, 주학년 성매매 의혹 보도 뒤 명예훼손 기소

주씨, 불법행위 부인하며 기자 상대 고소 진행

경찰, 고발 내용 근거 부족으로 불송치 처분

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그룹 더보이즈의 전 멤버 주학년(27)씨가 일본 연예인과 성매매를 했다는 의혹을 보도한 기자가 재판에 넘겨졌다.2일 연합뉴스에 따르면 서울서부지검 형사1부(부장 황수연)는 주씨의 사생활 의혹을 보도한 국내 한 연예매체 기자 최모씨를 지난달 12일 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 불구속 기소했다.최씨는 지난해 6월 주씨가 일본에서 일본 성인비디오(AV) 배우로 활동했던 여성 연예인 A씨와 성매매를 했다는 의혹을 보도했다.당시 주씨와 소속사 원헌드레드 측은 ‘개인적인 사정’이라며 주씨의 팀 탈퇴를 발표했는데, 이후 최씨는 “주씨가 일본 도쿄에서 A씨와 성매매를 했고, 이를 부인하던 주씨는 소속사가 구체적인 증거를 제시하자 시인했다”고 보도하면서 파장이 일었다.이에 주씨는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “성매매나 그 어떠한 불법적인 행위를 한 사실이 없다”면서 최씨를 정보통신망법상 명예훼손 혐의로 고소했다고 밝혔다.한편 주씨의 성매매 의혹을 조사해달라는 고발장이 국민신문고에 접수됐지만, 사건을 맡은 서울 강남경찰서는 주씨의 성매매 알선 등 행위의 처벌에 관한 법률 위반(성매매) 혐의를 불송치 처분했다.경찰은 “고발 내용은 인터넷 기사에 근거한 것으로 수사를 개시할 구체적인 사유나 정황이 불충분하다”고 밝혔다.