“숙소 침입해 김재중에 강제 키스”…김준수, 도 넘는 ‘극성팬’ 고백

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세줄 요약 김준수가 성시경 유튜브에서 과거 사생팬에게 겪은 충격적인 일들을 공개했다. 화장실 칸에서 팬이 나오고, 숙소에 무단 침입한 여성까지 있었다고 밝혔다. 김재중이 강제 입맞춤을 당한 일도 전해져 당시 공포를 전했다. 사생팬의 화장실 추적과 사인 요구

동방신기 숙소 무단 침입 사건 공개

김재중 강제 입맞춤 전해져 충격

이미지 확대 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수. 연합뉴스

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가수 겸 뮤지컬 배우 김준수가 과거 사생팬에게 당했던 충격적인 사연을 공개했다.지난 1일 성시경 유튜브 채널에는 ‘성시경의 만날텐데, 김준수 아이돌 가수에서 초대 뮤지컬 연기상의 주인공이 되기까지의 과정 듣고 왔습니다’라는 제목의 영상이 게재됐다.김준수는 이날 과거 사생팬들로 인해 겪은 일들을 공개했다. 그는 “소변을 보러 들어가면 여자 팬들이 화장실 칸에서 나왔다. 볼일을 보는데도 바로 옆에서 사인을 해달라고 하더라. 트라우마가 생겼다”라고 했다.또 동방신기 숙소에 사생팬이 무단 침입했던 사건을 공개했다. 김준수는 “현관 센서 등이 계속 켜져서 확인해보니 한 여성분이 문 옆에 숨어 있었다”며 “경찰 부른다고 내보내고서 잤다. 소리가 나서 눈을 떴는데 2층으로 올라가는 여자 다리가 보였다”라고 말했다.이어 “그때 김재중 입장을 들어보니, 누가 와서 입을 맞췄다고 하더라. 매니저 형이 경찰이 올 때까지 잡아뒀는데 그 와중에도 저희를 보고 웃었다”며 “당시에는 정말 무서웠다”라고 전했다.김준수는 2004년 그룹 동방신기 멤버로 데뷔했다. 2010년 김재중, 박유천과 함께 팀을 탈퇴하고 JYJ를 결성했다. 현재는 뮤지컬 배우로 활동 중이다.