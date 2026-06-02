이승환, 구미시 항소에 분노…“거짓말에 세금 쓰여”

구글에서 서울신문 먼저 보기

세줄 요약 이승환이 지난해 구미 콘서트 취소와 관련해 구미시의 항소 결정에 분노했다. 그는 서약서 요구와 공연 취소, 안전조치 미흡이 모두 위법이라고 주장하며 김장호 시장이 구미시 뒤에 숨었다고 비판했다. 세금이 거짓말의 대가로 쓰인다고도 했다. 구미시 항소에 이승환 강한 반발

서약서 요구·취소·안전조치 위법 주장

세금이 거짓말 대가라며 시장 비판

이미지 확대 가수 이승환 인스타그램 캡처 닫기 이미지 확대 보기 가수 이승환 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

가수 이승환이 지난해 구미 콘서트 취소와 관련해 구미시와 김장호 구미시장을 비판했다.이승환은 지난 1일 소셜미디어(SNS)에 “판결문 요약본”이라며 글을 게시했다.그는 “서약서 요구 위법, 공연 취소 위법, 안전조치하지 않음의 무책임 또한 위법”이라며 “김 시장이 결국 구미시 뒤로 숨었다. 구미시가 항소를 결정했기 때문”이라고 했다. 그는 “손해배상금 지체에 적용되는 지연손해금은 연 12%다”며 “구미의 세금이 거짓말의 대가로 쓰이고 있다. 제가 다 아깝다”고 했다이어 “김장호씨가 TV 토론에서 한 거짓말들은 법정에서 모두 불리하게 적용될 것이다. 배상액 역시 상향될 거라 생각된다”고 했다.2024년 12월 구미시는 이승환의 구미시문화예술회관 콘서트를 공연에 앞서 촛불 시위 등에서 정치적 발언을 해온 이승환에게 정치적 선동 및 오해 등의 언행을 하지 않겠다는 서약서를 요구했다. 하지만 이승환이 이를 거부하자 공연 이틀을 앞두고 대관을 취소했다.이후 이승환과 소속사는 구미시와 김 시장을 상대로 2억 5000만원 규모의 손해배상 청구 소송을 냈고, 법원은 지난 5월 8일 원고 일부 승소 판결을 했다.1심 판결 후 이승환은 김 시장의 공개 사과를 조건으로 판결 전체를 수용하겠다고 밝혔으나, 별다른 후속 조치가 없자 지난달 20일 항소장을 제출했다.