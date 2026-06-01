벌써 세 번째… 한화에어로 폭발, 5명 사망

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8년 새 같은 사업장서 참사 반복

이미지 확대 처참한 현장 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 1일 폭발 사고가 발생한 가운데 사고 현장이 처참한 모습이다. 이 사고로 현장 작업자 7명 중 5명이 사망하고 2명이 부상을 입었다.

대전 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 처참한 현장 대전 유성구 한화에어로스페이스 대전사업장에서 1일 폭발 사고가 발생한 가운데 사고 현장이 처참한 모습이다. 이 사고로 현장 작업자 7명 중 5명이 사망하고 2명이 부상을 입었다.

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이미지 확대 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 검은 연기가 피어오르고 있다. 소방당국은 이날 대응 1단계를 발령한 뒤 1시간여 만에 화재를 진압했지만 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.

대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 검은 연기가 피어오르고 있다. 소방당국은 이날 대응 1단계를 발령한 뒤 1시간여 만에 화재를 진압했지만 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.

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세줄 요약 한화에어로스페이스 대전사업장 세척공실에서 폭발 화재가 발생해 생산팀 직원 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 회사는 로켓 추진제 제작 공구의 화약 세척 과정에서 사고가 난 것으로 추정했다. 같은 사업장에서 사망 사고가 세 번째 반복되며 안전관리 부실과 중대재해 책임론이 커지고 있다. 대전사업장 폭발 화재, 직원 5명 사망

세척공실 사고 추정, 2명 부상 발생

8년 새 세 번째 참사, 안전관리 논란

2026-06-02 1면

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국내 대표 방위산업 기업이자 한화그룹의 핵심 계열사인 한화에어로스페이스의 대전사업장에서 폭발 사고가 일어나 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.1일 경찰과 소방 당국 등에 따르면 이날 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장 내 56동 세척공실에서 폭발 화재가 발생했다. 이 사고로 생산팀 직원 5명이 사망했다. 사망자는 모두 시설 내부에서 발견됐으며 50대 2명, 30대 1명, 20대 2명(비정규직)으로 확인됐다. 밖으로 대피한 2명 중 전신 화상을 입은 1명은 병원 치료 중이며 1명은 경상이다. 사고 당시 직원들은 모두 방염 기능의 작업복을 착용했던 것으로 알려졌다.사고 발생 직후 119에는 “폭발음이 들렸다”, “검은 연기가 많이 난다”는 신고가 30여건 접수됐다. 소방 당국은 오전 11시 17분 대응 1단계를 발령한 뒤 인력 280여명과 장비 40여대를 투입해 화재 발생 50분 만에 초진을 완료하고 오후 1시 7분쯤 완전히 불을 껐다. 지상 1층 243㎡ 면적의 건물 1동이 전소했다.회사 측은 로켓 추진제 제작에 사용하는 공구에 묻은 화약을 세척하는 과정에서 폭발이 일어난 것으로 추정했다. 가재웅 대전사업장장은 현장 브리핑에서 “화약은 물에 닿으면 위험성이 사라진다. 세척 자체도 기존에 계속해 왔던 작업이라 평소 위험한 작업으로 인식하지 않고 있다”고 말했다. 다만 사측은 대외비를 이유로 작업 지시서를 포함해 자세한 공정에 대해서는 함구했다.대전사업장 직원들은 충격을 감추지 못했다. A씨는 “건물이 서로 떨어져 있어 사고 장면은 보이지 않았지만 ‘쿵’ 하는 폭발음이 들렸다”며 “예전에도 폭발 사고가 ﻿있었던 터라 불안했고 사고 건물 주변 근무자 일부는 조기 귀가했다”고 전했다.2018년 5명 사망, 2019년 3명 사망에 이어 이날까지 최근 8년 새 같은 사업장에서 폭발 사망 사고가 3차례 반복됐다는 점에서 안전 관리 문제가 도마에 오를 것으로 보인다. 허록 전국화학연맹 한화노조 위원장은 “비슷한 장소에서 같은 방식의 사고가 반복되는 것은 단순한 과실이 아니라 죽음을 방치한 행위이자 명백한 기만”이라고 지적했다. 양대 노총은 정부와 사측에 근본적인 대책 마련을 요구했다. 한국노총은 성명에서 “안전관리 시스템 전반에 대한 철저한 점검이 불가피하다”고, 민주노총은 “중대재해처벌법을 통해 책임을 엄중히 물어야 한다”고 강조했다.방산 특성상 극도의 보안 유지가 필수라는 이유로 안전 관리 및 실태 점검이 미흡했던 것 아니냐는 지적도 나온다. 대전사업장은 지난해와 올해 화재안전조사를 실시했으나 점검은 본관동 위주로 이뤄진 것으로 확인됐다. 연 2회 자체 소방 점검 결과를 제출해야 하지만 해당 건물은 규모가 기준에 미달해 보고 의무가 없다고 소방 당국은 설명했다. 사고 소식에 이재명 대통령은 “인명 구조와 사고 수습에 가용한 자원을 총동원해 대처하라”고 지시했고, 김민석 국무총리와 김영훈 고용노동부 장관은 현장을 긴급 방문했다.한화그룹과 한화에어로스페이스는 입장문을 내고 유가족과 국민에게 공식 사과했다. 현장을 찾은 손재일 한화에어로스페이스 대표는 “무엇보다 안전해야 할 일터에서 생명을 지키지 못해 회사 대표로서 무거운 책임을 통감한다”고 말했다. 김승연 한화그룹 회장은 “유명을 달리한 직원들에게 최선의 예우를 하고 유가족 지원 및 부상자 치료 등 피해 수습을 정성을 다해 신속하게 실행할 것”이라고 밝혔다. 한편 검경과 노동청은 각각 전담 수사팀을 구성해 폭발 원인과 사측 과실 여부 수사, 사망자 신원 확인 작업 등에 돌입했다. 경찰·소방 당국과 국립과학수사연구원 등은 2일 오전 10시 현장 정밀감식을 진행한다.