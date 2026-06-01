같은 공장서 세 번째… 대전 한화에어로 폭발, 5명 사망·2명 중경상

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‘방염’ 작업복 입고도 노동자 사망

물·세제 사용 기존 작업장 이상없어

한화 “유가족 지원·부상자 회복 책임”

이미지 확대 한화 사고현장 찾은 김영훈 김영훈(왼쪽) 고용노동부 장관이 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장을 방문해 사고 원인을 철저히 규명하라고 관계자들에게 지시하고 있다.

고용노동부 제공 닫기 이미지 확대 보기 한화 사고현장 찾은 김영훈 김영훈(왼쪽) 고용노동부 장관이 1일 폭발 사고가 발생한 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장을 방문해 사고 원인을 철저히 규명하라고 관계자들에게 지시하고 있다.

고용노동부 제공

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세줄 요약 대전 한화에어로스페이스 사업장 세척 공실에서 폭발 화재가 나 생산직 직원 5명이 숨지고 2명이 다쳤다. 회사는 공구와 화약 세척 과정에서 사고가 난 것으로 추정했고, 경찰과 노동당국은 중대재해처벌법 위반 여부를 수사하고 있다. 대전 한화에어로 사업장 폭발, 5명 사망 2명 부상

세척 공실서 화약·공구 세척 중 사고 추정

동일 사업장 반복 사망사고로 안전 논란 확산

2026-06-02 1면

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국내 대표 방위산업 업체이자 한화그룹의 핵심 계열사인 한화에어로스페이스의 대전사업장에서 폭발 사고가 일어나 5명이 숨지고 2명이 다쳤다.1일 경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 오전 10시 59분쯤 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장의 세척 공실에서 폭발 화재가 발생했다. 이 사고로 생산팀 직원 5명이 사망했다. 사망자는 50대 2명, 30대 1명, 20대 2명(계약직)으로 확인됐다. 전신 화상을 입은 20대 1명은 병원에서 치료 중이며 주임급 40대 1명은 경상이다.사고 발생 직후 119에 “폭발음이 들렸다”, “검은 연기가 많이 난다”는 신고가 30여건 접수됐다. 소방당국은 오전 11시 17분 대응 1단계를 발령한 뒤 인력 100여명과 장비 30여대를 투입해 화재 발생 50분 만에 초진을 완료하고 오후 1시 7분쯤 완전히 불을 껐다. 지상 1층 544㎡ 면적의 건물 1동이 전소했다.한화에어로스페이스 측은 공구와 화약 관련 세척 작업 과정에서 폭발이 발생한 것으로 추정했다. 이 회사 가재웅 대전사업장장은 현장 브리핑에서 “(로켓) 추진제를 만드는 과정에서 공구와 설비, 사용한 화약 등을 씻는 과정에서 폭발한 것 같다”면서 “해당 공정에서 사용하는 화약은 물과 접촉하면 무력화돼 그동안 위험 작업으로 인식하지 않았다”고 말했다.﻿물과 세제를 사용하는 기존 세척 작업에는 이상이 없었고 사고 당시 작업자들은 방염 기능의 작업복을 착용하고 있었던 것으로 파악됐다. 사측은 그러나 대외비를 이유로 작업 지시서를 포함해 자세한 공정 과정에 대해서는 함구했다.최근 8년 사이 같은 사업장에서 폭발 사망 사고가 3차례 반복됐다는 점에서 안전 관리 문제가 도마에 오를 것으로 보인다. 2018년 5월 현장에서 2명이 숨지고 3명이 심한 화상으로 병원 치료를 받다 사망했고 2019년 2월에도 3명이 숨졌다.허록 전국화학연맹 한화노조 위원장은 “비슷한 장소에서 같은 방식의 사고가 반복되는 것은 단순한 과실이 아니라 죽음을 방치한 행위이자 명백한 기만”이라며 “산재 근절과 안전한 일터라는 구호는 허울에 불과했다”고 지적했다. 한국노총도 성명을 내고 “안전 관리 체계와 재해예방 시스템 전반에 대한 철저한 점검이 불가피하다”며 “정부와 사측은 동일한 사고가 반복되지 않도록 근본적인 대책을 내놓으라”고 촉구했다.방산 특성상 극도의 보안 유지가 필수라는 이유로 안전 관리 및 실태 점검이 미흡했던 것 아니냐는 지적도 나온다. 2018년 사고 직후 노동청 특별 근로감독 결과 법 위반 사항 486건이 적발되는 등 대전사업장의 안전 수준은 최하 등급으로 평가됐다. 이와 관련해 가 사업장장은 “안전 점검을 거쳐 사고 공정에 대해 자동화와 격리화 조치 등을 진행했다”고 해명했다.현장을 찾은 손재일 한화에어로스페이스 대표는 “무엇보다 안전해야 할 일터에서 생명을 지키지 못해 회사 대표로서 무거운 책임을 통감한다”며 “유가족께 필요한 모든 지원을 다 하고 다치신 분들에 대해서는 치료·회복을 끝까지 책임지겠다. 국민 여러분께도 머리 숙여 사죄드린다”고 사과했다.사고 소식에 이재명 대통령은 “인명 구조와 사고 수습에 가용한 자원을 총동원해 대처하라”고 지시했고, 김민석 국무총리는 현장을 긴급 방문했다. 6·3 지방선거 운동에 한창인 더불어민주당과 국민의힘 등 정치권은 사고 소식에 애도를 표하며 유세를 축소하거나 연기, 잠정 중단했다.한편 대전경찰청과 대전지방고용노동청은 각각 전담 수사팀을 꾸려 폭발 원인과 함께 사측 과실 여부 등에 대해 수사에 들어갔다. 경찰과 노동당국은 사측이 산업안전보건법상 위험물질 취급 시 안전조치 의무와 중대재해처벌법상 안전보건 확보 의무를 제대로 이행했는지 확인할 방침이다.