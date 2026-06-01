[포토] 신호위반 사고… 전도된 사설구급차

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[포토] 신호위반 사고… 전도된 사설구급차

입력 2026-06-01 14:43
수정 2026-06-01 14:43
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세줄 요약
  • 청라동 교차로서 사설 구급차와 SUV 충돌
  • 신호위반 주행 중 측면 들이받혀 전도
  • 이송 중 90대 환자 숨지고 6명 경상


환자를 이송 중이던 사설 구급차가 교차로에서 신호 위반을 하다 사고를 내 1명이 숨지고 6명이 다쳤다.

1일 인천 서부경찰서 등에 따르면 이날 오전 11시 55분쯤 인천 서구 청라동 한 교차로에서 사설 구급차의 측면을 스포츠유틸리티차(SUV)가 들이받았다.

이 사고로 사설 구급차가 옆으로 넘어져 이송 중이던 90대 여성 환자 A씨가 숨지고 운전자와 A씨의 보호자 등 3명이 경미한 부상을 입었다.

상대 차량 운전자와 탑승자 등 3명도 경상을 입고 병원으로 옮겨졌다.

사설 구급차는 A씨와 보호자를 태우고 인천 모 병원에서 서구 소재 요양원으로 가기 위해 사이렌을 울리며 주행하다 교차로에서 신호 위반을 한 것으로 조사됐다.



경찰은 사설 구급차 운전자 등을 상대로 구체적인 사고 경위를 조사할 예정이다.
온라인뉴스부
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