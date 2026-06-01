연인 살해한 20대 남성 체포…경찰 “구속영장 신청 예정”

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연인 살해 뒤 다른 경찰서 찾아 자수

이미지 확대 경찰 자료사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 경찰 자료사진. 연합뉴스

세줄 요약 서울 강동구에서 연인 관계였던 20대 여성을 흉기로 찔러 숨지게 한 20대 남성이 긴급체포됐다. 경찰은 범행 직후 다른 지역 경찰서를 찾아가 자수한 A씨를 조사 중이며, 과거 폭행·스토킹 신고 이력은 확인되지 않았다고 밝혔다. 구속영장 신청도 검토한다. 강동구서 연인 관계 여성 흉기 살해

범행 직후 타 지역 경찰서 찾아가 자수

경찰, 긴급체포 뒤 구속영장 신청 방침

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교제하던 여성을 흉기로 살해한 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.서울 강동경찰서는 살인 혐의로 20대 남성 A씨를 긴급체포해 조사하고 있다고 1일 밝혔다.경찰에 따르면 A씨는 이날 오전 서울 강동구에서 20대 여성 B씨를 흉기로 찔러 숨지게 한 혐의를 받는다. 두 사람은 연인 관계였던 것으로 조사됐다. A씨와 B씨 사이에서 과거 폭행, 스토킹 등으로 접수된 신고 이력이나 범죄 피해 기록은 없는 것으로 파악됐다.범행 직후 A씨는 강동구를 떠나 다른 지역의 경찰서를 찾아가 자신의 범행 사실을 알렸으며, 신고를 접수한 경찰은 A씨를 긴급체포했다.경찰은 A씨를 상대로 정확한 범행 동기와 사건 경위를 조사하고 있다. 경찰 관계자는 “현재까지는 이별 통보에 따른 범행으로 보이지 않는다”며 “조사를 마치는 대로 구속영장을 신청할 방침”이라고 밝혔다.