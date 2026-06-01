SK하이닉스 청주공장 유독가스 누출…직원 3600여명 대피

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SK하이닉스 청주공장 유독가스 누출…직원 3600여명 대피

김소라 기자
김소라 기자
입력 2026-06-01 12:14
수정 2026-06-01 12:45
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“가스 배관 문제 추정…생산 차질 없어”

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SK하이닉스 청주 M15 공장
SK하이닉스 청주 M15 공장


1일 충북 청주시 SK하이닉스 공장에서 발생한 화재로 유독 가스가 누출되면서 전 직원이 대피하는 소동이 벌어졌다.

이날 오전 10시 32분쯤 SK하이닉스 청주 4캠퍼스 내 M15 공장과 M15X 공장을 잇는 6층 가스룸에서 불이 났다.

화재 발생 직후 스프링클러가 작동되면서 불은 진화됐으나, 인체에 독성이 있는 불화수소가 일부(5ppm) 가스룸 내부에 퍼져 7명이 부설 병원으로 이송됐다.

현장에는 10명이 작업 중이었는데, 이중 5명은 눈 따가움 증세를 호소했다. 2명은 특이한 증상이 없었지만 가스 누출 영향권 내에 있어 정확한 검진을 받기 위해 병원으로 이송했다고 SK하이닉스는 밝혔다.

가스 누출 직후 M15 공장과 M15X 공장 내 직원 3600여명 전원이 대피했다.

SK하이닉스 관계자는 “환경정화 장비를 가동해 방재 작업을 진행 중”이라며 “공기질 측정 등 안전점검이 완료되면 직원들을 복귀시킬 예정”이라고 밝혔다.

SK하이닉스 측은 가스 배관에 문제가 발생한 것으로 추정하고 정확한 경위를 조사할 예정이다. 다만 생산 차질은 없다고 덧붙였다.
김소라 기자
세줄 요약
  • 청주 SK하이닉스 공장 가스룸 화재 발생
  • 불화수소 누출로 작업자 7명 병원 이송
  • 직원 3600여명 전원 대피, 생산 차질 없음
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