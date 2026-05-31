부산 센텀 롯데백화점 식품관 천장 일부 무너져…100여명 대피

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세줄 요약 부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 식품관에서 천장 일부가 무너졌다는 신고가 접수됐다. 고객과 직원 등 100여명이 밖으로 대피했고, 인명피해는 없었다. 백화점은 안전 점검을 위해 조기 영업 종료했다. 센텀시티점 식품관 천장 일부 붕괴 신고

고객·직원 100여명 대피, 인명피해 없음

냉각수 배관 누수 추정, 영업 조기 종료

이미지 확대 부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점. 자료 : 롯데백화점 닫기 이미지 확대 보기 부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점. 자료 : 롯데백화점

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31일 오후 3시 3분쯤 부산 해운대구 롯데백화점 센텀시티점 지하 1층 식품관에서 천장 일부가 무너져 내렸다는 신고가 접수됐다.이 사고로 지하 매장에 있던 고객과 직원 등 100여명이 밖으로 대피했으며, 인명피해는 없었다.백화점 측은 사고 이후 안전 점검을 위해 이날 영업을 조기 종료했다.사고는 백화점 내 냉각수 배관 관련 누수로 인해 발생한 것으로 알려졌다.롯데백화점 관계자는 “냉각수 파이프가 빠지며 사고가 난 것으로 추정된다”면서 “정확한 사고 경위를 파악하고 있다”고 밝혔다.