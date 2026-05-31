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광주 여중생, 4명에 집단폭행당해 안면부 골절… 경찰 수사

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-05-31 10:51
수정 2026-05-31 11:58
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세줄 요약
  • 광주 금호동서 중학생 집단폭행 고소장 접수
  • 또래 4명 가담 주장, 친구 불러 공동폭행 의혹
  • 피해 학생 안면부 골절, 경찰 수사 착수
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광주 광산경찰서 전경. 서울신문DB
광주 광산경찰서 전경. 서울신문DB


광주에서 여중생이 또래 학생들에게 집단 구타를 당했다는 고소장이 접수돼 경찰이 수사에 나섰다.

31일 연합뉴스에 따르면 광주 광산경찰서는 최근 광주 서구 금호동에서 중학생 A(15)양이 또래 학생 4명으로부터 집단 폭행을 당했다는 내용의 고소장을 접수했다.

고소장에는 피고소인 중 한 명인 B양이 A양과 다툼을 벌이다 자기 친구들을 불러 모아 공동으로 폭행을 가했다는 주장이 담겼다.

A양은 폭행을 당해 안면부가 골절되는 피해를 본 것으로 전해졌다.

광산경찰서는 고소인에 대한 기초 조사를 마친 뒤 사건 발생지 담당인 광주 서부경찰서로 사건을 이첩했다.
이정수 기자
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