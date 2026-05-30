[속보] 집 찾아가 ‘띵동띵동’…유명 유튜버 스토킹한 40대 여성 체포

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[속보] 집 찾아가 ‘띵동띵동’…유명 유튜버 스토킹한 40대 여성 체포

하승연 기자
입력 2026-05-30 13:23
수정 2026-05-30 13:23
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세줄 요약
  • 유명 유튜버 집 현관 호출벨 반복 누름
  • 40대 여성 스토킹처벌법 위반 혐의 체포
  • 경찰, 접근 제한 긴급응급조치 결정
초인종. 아이클릭아트
초인종.
아이클릭아트


30일 연합뉴스에 따르면 경기 고양경찰서는 스토킹처벌법 위반 혐의로 40대 여성 A씨를 붙잡아 조사 중이다.

A씨는 지난 29일 오전 9시 53분쯤 고양시 덕양구의 한 아파트 1층 유튜버 B씨의 집 현관 호출벨을 여러 차례 누르는 방법으로 스토킹한 혐의를 받는다.

경찰은 “스토킹한 사람을 잡아놓았다”는 내용의 신고를 받고 출동해 A씨를 현행범 체포했다.

A씨는 팬으로 찾아간 것이라고 주장하는 것으로 알려졌다.

경찰은 A씨의 B씨에 대한 접근을 제한하는 긴급응급조치(1·2호)를 결정했다.
하승연 기자
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