사회 사건·사고 [포토] 경찰, 서소문고가 붕괴사고 관련 압수수색 입력 2026-05-29 10:20 수정 2026-05-29 10:20 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/05/29/20260529800002 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 경찰 관계자들이 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 29일 서울 서대문구 철거 공사 현장사무실을 압수수색 하기 위해 들어가고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경찰이 수사 중인 사고는? 서소문 고가차도 붕괴사고 서대문구 화재사고