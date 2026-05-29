[포토] 경찰, 서소문고가 붕괴사고 관련 압수수색

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[포토] 경찰, 서소문고가 붕괴사고 관련 압수수색

입력 2026-05-29 10:20
수정 2026-05-29 10:20
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경찰 관계자들이 서소문 고가차도 붕괴사고와 관련해 29일 서울 서대문구 철거 공사 현장사무실을 압수수색 하기 위해 들어가고 있다.

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