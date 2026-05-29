배터리 방전에 김녕항 앞바다서 요트 좌초… 승선원 3명 모두 무사

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김녕항 입항 중 강풍에 떠밀려 갯바위 인근 좌초

저수심에 구조정 접근 어려워… 민간 구조선 동원 구조

이미지 확대 29일 오후 1시 12분쯤 제주시 구좌읍 김녕항 인근 해상에서 요트가 좌초돼 해경이 구조에 나서고 있다. 제주해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 29일 오후 1시 12분쯤 제주시 구좌읍 김녕항 인근 해상에서 요트가 좌초돼 해경이 구조에 나서고 있다. 제주해양경찰서 제공

이미지 확대 요트에 타고 있던 승선원 3명 모두 무사히 구조됐다. 제주해양경찰서 제공 닫기 이미지 확대 보기 요트에 타고 있던 승선원 3명 모두 무사히 구조됐다. 제주해양경찰서 제공

세줄 요약 제주 김녕항 인근 해상에서 배터리 방전으로 조종력을 잃은 7.9t 요트가 암초에 걸려 좌초했다. 승선원 3명은 모두 구명조끼를 착용한 상태였고, 해경과 민간 구조선이 투입돼 전원 무사히 구조했다. 김녕항 인근 해상 요트 좌초 사고 발생

배터리 방전과 강풍 영향으로 암초 걸림

승선원 3명 전원 구조, 건강 이상 없음

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배터리 방전으로 조종력을 잃은 요트가 제주 김녕항 인근 해상에서 암초에 좌초됐으나 승선원 전원이 무사히 구조됐다.29일 제주해양경찰서에 따르면 이날 오후 1시 12분쯤 제주시 구좌읍 김녕항 인근 해상에서 요트 A호(7.9t)가 좌초됐다는 신고를 접수하고 구조세력을 급파했다.해경에 따르면 A호는 입항하던 중 배터리가 방전되면서 조종이 어려워졌고, 강한 바람에 밀려 갯바위 주변 암초에 걸린 것으로 파악됐다. 당시 요트에는 3명이 타고 있었으며, 모두 구명조끼를 착용한 상태였다.신고를 받은 해경은 경비함정과 연안구조정, 구조대, 해양재난구조대 등을 현장에 투입하고 인근 항행 선박에도 구조 협조를 요청했다.다만 사고 해역 수심이 낮아 구조정 접근이 어려워지자, 인근 레저업체의 비상구조선을 이용해 승선원 3명을 우선 구조했다. 구조된 승선원들은 건강 상태에 이상이 없는 것으로 확인됐다.해경은 간조 시간대인 오후 3시22분을 고려해 선체가 추가로 밀려가지 않도록 고박 작업을 마쳤다. 이후 이날 밤 만조 시간인 오후 9시 57분에 맞춰 선체를 빼내는 이초 작업을 시도할 예정이다.송상현 제주해경 수색구조계장은 “해양사고 발생 시 신속한 인명 구조가 무엇보다 중요하다”며 “해양재난구조대와 레저업체 등 민간 구조세력과의 협조체계를 강화해 신속한 구조 대응에 최선을 다하겠다”고 말했다.