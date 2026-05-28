“안중근 세계에 알린다”…서경덕 교수, 글로벌 캠페인 시작

세줄 요약 서경덕 성신여대 교수가 안중근 의사를 전 세계에 알리는 글로벌 캠페인을 시작했다. 일본 미야기현 다이린지에 남은 안 의사 위패와 치바 도시치의 인연을 소개하고, 다국어 영상으로 역사적 의미를 넓혀가고 있다. 앞으로 중국 대련·뤼순·하얼빈도 찾아 콘텐츠를 이어갈 계획이다. 안중근 알리는 글로벌 캠페인 시작

일본 다이린지 위패와 치바 인연 소개

중국 역사 현장 다국어 콘텐츠 예고

이미지 확대 1910년 3월 뤼순 감옥에서 빌렘 신부를 만나는 안중근 의사. 서울신문 DB 닫기 이미지 확대 보기 1910년 3월 뤼순 감옥에서 빌렘 신부를 만나는 안중근 의사. 서울신문 DB

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서경덕 성신여대 교수가 안중근 의사를 전 세계에 알리는 ‘글로벌 안중근 캠페인’을 시작한다고 밝혔다.서 교수는 28일 소셜미디어(SNS)를 통해 “최근 미야기현 구리하라시에 위치한 다이린지(大林寺)를 다녀왔다”고 소개했다. 서 교수에 따르면 이곳에는 안 의사 위패와 함께, 안 의사가 중국 뤼순 감옥에 수감됐을 때 당시 간수였던 치바 도시치의 위패도 있다.치바 도시치는 사형 집행 직전 안 의사로부터 ‘위국헌신 군인본분’(爲國獻身 軍人本分)이라는 마지막 유묵을 전달받은 인물이다. 그는 안 의사의 인품과 사상에 감복해 제국주의를 거부하고 고향으로 돌아갔다. 이후 평생 안 의사를 추모하며 여생을 보냈다.서 교수는 지난 3월 안 의사 순국일에 맞춰 KB국민은행과 두 사람에 관한 영상을 다국어로 제작해 국내외 누리꾼에게 널리 알렸다. 그는 앞으로 안 의사의 역사적 발자취가 남아있는 중국 대련, 뤼순, 하얼빈 등을 방문해 다국어 영상 콘텐츠를 지속적으로 제작할 예정이다.서 교수는 “안 의사 유해를 찾아 반드시 고국으로 모셔 와야 한다는 대외적인 여론을 형성하는 데도 조금이나마 일조하고 싶었다”고 했다.