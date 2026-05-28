[포토] 해외직구 어린이 제품서 유해물질 대량 검출

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28일 오전 서울시청에서 관계자가 해외 온라인 플랫폼에서 직구로 유통되는 어린이용품 중 국내 안전기준에 미달한 유해 제품들을 공개하고 있다.이날 서울시는 알리익스프레스, 테무, 쉬인 등 주요 해외 플랫폼에서 판매 중인 어린이용품 32개 제품을 대상으로 안전성 조사를 실시한 결과, 상당수 제품에서 국내 기준치를 초과하는 유해 물질이 검출되는 등 부적합 판정을 받았다고 발표했다.