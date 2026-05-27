[포토] ‘흉기 사건 현장’ 조사 마친 과학수사대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

27일서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원 흉기 피습 사건이 발생했다.경찰 과학수사대원들이 조사를 마친 뒤 현장을 떠나고 있다.