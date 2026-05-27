사회 사건·사고 [포토] ‘흉기 사건 현장’ 조사 마친 과학수사대 입력 2026-05-27 15:02 수정 2026-05-27 15:02 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/accident/2026/05/27/20260527800003 URL 복사 댓글 0 27일서울 강서구 LG전자 마곡업무센터에서 직원 흉기 피습 사건이 발생했다.경찰 과학수사대원들이 조사를 마친 뒤 현장을 떠나고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. LG전자 마곡업무센터에서 발생한 사건의 성격은? 직원 흉기 피습 시설 화재