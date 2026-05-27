“오늘이 생일이에요”… 눈물바다 된 서소문 붕괴 희생자 빈소

정년 앞두고 마지막 현장… 끝내 돌아오지 못한 가장

“평생 성실하게 일만 한 사람”… 유족들 오열한 빈소

“기사 보고 사고 알았다”… 남겨진 가족들의 깊은 한숨

“이제 일하지 말고 편히 쉬길”… 비석 문구 고민하며 눈물 흘린 딸

이미지 확대 27일 서소문 고가 차도 붕괴 사고로 목숨을 잃은 현장관리소장 이모씨(60대)의 빈소가 서울시 중구 국립중앙의료원에 마련됐다. 박다운 수습기자 닫기 이미지 확대 보기 27일 서소문 고가 차도 붕괴 사고로 목숨을 잃은 현장관리소장 이모씨(60대)의 빈소가 서울시 중구 국립중앙의료원에 마련됐다. 박다운 수습기자

세줄 요약 서소문 고가차도 붕괴 사고로 숨진 흥화건설 현장관리소장과 감리단장의 빈소에 침통한 분위기가 이어졌다. 유족들은 성실하고 책임감 강했던 고인을 떠올리며, 마지막 현장을 끝내지 못한 채 떠난 비보에 말을 잇지 못했다. 서소문 붕괴 희생자 빈소에 침통한 조문 이어짐

생일 맞은 현장관리소장, 마지막 약속 남긴 채 별세

감리단장 유족도 사고 통보 늦어 허탈과 눈물

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“오늘이 (고인) 생일이에요. 쉬지도 못하고 현장만 계속 돌아다녔던 사람이었어요.”‘서소문 고가차도 붕괴 사고’로 숨진 흥화건설 소속 현장관리소장 이모(60대)씨의 매형 박모(62)씨는 27일 눈물을 삼키며 이렇게 말했다. 박씨는 “부모님이 일찍 돌아가신 뒤 형제끼리 어렵게 살았다”며 “대학에서 토목을 전공한 뒤 첫 직장이었던 흥화건설에 입사해 지금까지 한눈팔지 않고 성실하게 일만 해온 사람”이라고 했다.이날 서울 중구 국립중앙의료원 장례식장에 마련된 이씨의 빈소에는 무거운 침묵이 감돌았다. 갑작스러운 비보에 아들은 빈소 한쪽에 쪼그려 앉아 고개를 숙인 채 깊은 한숨을 내쉬었고, 부인은 끝내 말을 잇지 못한 채 눈물을 흘렸다.유족들에 따르면 이씨는 이번 서울 서소문 현장을 마지막으로 정년퇴직을 준비하고 있었다. 전남 나주에 가족을 두고 평택과 목포, 서울 등 전국 건설 현장을 오가며 일해온 ‘기러기 아빠’였다. 이씨는 사고 전 매형 박씨에게 “큰 공사를 맡아 스트레스가 많다. 현장 정리가 끝나면 내려가 얼굴 한번 보자”고 말했지만, 끝내 마지막 약속이 됐다.유족들은 고인을 누구보다 묵묵하고 책임감 강한 사람으로 기억했다. 사촌 김모(72)씨는 “동생은 한마디로 ‘성실맨’이었다”며 “척박했던 어린 시절을 지나 성실함 하나로 버텨 현장 소장 자리까지 오른 책임감 강한 사람이었다”고 회상했다.같은 날 경기 성남시 분당차병원 장례식장에도 침통한 분위기가 이어졌다. 같은 사고로 숨진 감리단장 안모씨의 유족들은 수척한 얼굴로 영정사진을 바라봤다. 갑작스러운 사고 소식 속에서도 빈소를 챙기던 안씨 부인은 영정사진 앞에 절을 올린 뒤 결국 참았던 눈물을 쏟아냈다.따로 살던 아들은 바쁜 아버지와 더 많은 시간을 보내지 못한 아쉬움을 털어놨다. 안씨의 아들은 “수십 년 동안 이 일만 해오신 분인데 어떻게 사고가 난 건지 가족들은 기사와 뉴스를 통해서야 알게 됐다”며 “회사에서도 연락은 왔지만 구체적인 설명은 듣지 못했다”고 말했다.딸은 “아버지는 평소 정말 섬세하고 자상한 분이었다. 누구보다 책임감 있는 가장이었다”며 말을 잇지 못한 채 눈물을 흘렸다.슬픔 속에서도 유족들은 서로의 곁을 지켰다. 고인의 비석에 새길 문구를 고민하던 딸은 작은 목소리로 “아빠가 평생 일을 너무 많이 하셨으니까, 그곳에서는 이제 일하지 말고 편히 쉬셨으면 좋겠다고 적고 싶다”고 말했다.