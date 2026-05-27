‘탱크데이’ 논란에 SBS·MBC “나 떨고 있니”…지상파 ‘탁 치면 억’ 자막 소환

세줄 요약 스타벅스 ‘탱크데이’와 ‘책상에 탁!’ 문구가 5·18 조롱 논란으로 번진 가운데, 과거 MBC ‘진짜사나이’와 SBS ‘런닝맨’의 유사 자막도 재조명됐다. 정용진 회장은 사과했지만 불매 움직임은 이어지고 있다. 스타벅스 ‘탱크데이’ 문구 논란 확산

MBC·SBS 예능 자막도 재조명

박종철 사건 연상 비판과 사과

이미지 확대 2013년 7월 방송된 MBC 예능프로그램 ‘진짜사나이’ 화면 캡처 닫기 이미지 확대 보기 2013년 7월 방송된 MBC 예능프로그램 ‘진짜사나이’ 화면 캡처

이미지 확대 2019년 6월 방송된 SBS ‘런닝맨’에서 ‘1번을 탁 찍으니 엌 사레 들림’이란 자막을 썼다. SBS ‘런닝맨’ 캡쳐 닫기 이미지 확대 보기 2019년 6월 방송된 SBS ‘런닝맨’에서 ‘1번을 탁 찍으니 엌 사레 들림’이란 자막을 썼다. SBS ‘런닝맨’ 캡쳐

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스타벅스코리아의 ‘탱크데이’ 이벤트에서 사용돼 “6월항쟁을 조롱한다”는 논란을 일으킨 표현이 과거 지상파 예능 프로그램에서도 여러 차례 자막으로 사용된 사실이 뒤늦게 조명되고 있다.27일 일부 온라인 커뮤니티에는 13년 전 방송된 MBC 예능 ‘리얼 입대 프로젝트·진짜사나이’에 삽입된 자막이 확산했다.해당 프로그램의 2013년 7월 14일 방송분은 출연진이 군부대 도하 작전 훈련에 참여하는 모습을 내보냈다. 해당 장면에서는 “이제 한계? ‘탁’ 치면 ‘억’하고 쓰러질 것 같은 표정들”이라는 자막이 삽입됐다.이 밖에 2019년 6월 방송된 SBS ‘런닝맨’에서도 출연자가 사레들린 장면에 ‘1번을 탁 찍으니 엌 사레들림’이라는 자막도 회자하고 있다.해당 표현은 1987년 고 박종철 열사 고문치사 사건을 연상시킨다는 비판을 받고 있다.박 열사가 고문으로 숨진 사실을 은폐하기 위해 박처원 당시 치안본부 5차장이 “책상을 ‘탁’ 치니 ‘억’하고 쓰러졌다”고 말했는데, 이를 고스란히 자막으로 삽입했다는 것이다.해당 방송은 현재 온라인동영상서비스(OTT)에서 별도 편집 없이 다시 보기가 제공되고 있는 것으로 전해졌다.앞서 스타벅스코리아는 지난 18일 이벤트를 진행하며 이벤트명을 ‘탱크데이’로 정하고 ‘책상에 탁!’이라는 홍보 문구를 사용하면서 비판을 받았다. 이후 5·18 민주화운동 유공자의 고발과 함께 행정부와 시민단체에서 불매 운동이 확산하면서 사회적 논란이 됐다.이에 정용진 신세계그룹 회장은 지난 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 고개 숙여 사과했다. 정 회장은 “어떠한 변명도 하지 않겠다”며 “이번 일에 대한 모든 책임은 제게 있다. 용서를 구한다”고 했다.