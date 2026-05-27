“화재날 뻔”…신발 말린다고 드라이어 켜두고 5시간 외출한 투숙객

세줄 요약 호텔 투숙객이 젖은 신발을 말리겠다며 객실에서 헤어드라이어를 켜둔 채 5시간 외출해 큰 화재로 번질 뻔했다. 드라이어는 침대 바로 옆에서 작동하다 일부가 녹았고, 직원은 조금만 늦었어도 240객실 호텔 전체로 번질 수 있었다고 전했다. 신발 건조용 드라이어 장시간 방치

침대 옆 작동, 일부 녹아 화재 직전

호텔 측, 외출 시 전원 차단 강조

이미지 확대 한 호텔에서 투숙객이 헤어드라이어를 장시간 켜둔 채 외출해 자칫 화재로 이어질 뻔한 사연이 전해졌다. 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한 호텔에서 투숙객이 헤어드라이어를 장시간 켜둔 채 외출해 자칫 화재로 이어질 뻔한 사연이 전해졌다. 스레드 캡처

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한 호텔 투숙객이 객실에서 신발을 말리겠다는 이유로 장시간 헤어드라이어를 켜둔 채 외출해 자칫 화재로 이어질 뻔한 사연이 전해졌다.최근 소셜미디어(SNS) 스레드에는 호텔 직원으로 추정되는 작성자 A씨가 “진짜 9시 뉴스 나올 뻔했다”며 이런 내용을 공유했다.A씨에 따르면 투숙객은 젖은 신발을 말리기 위해 헤어드라이어를 켜둔 채 객실을 비운 것으로 전해졌다. 드라이어는 약 5시간 동안 계속 작동했고, 발견 당시에는 일부가 녹아내린 상태였다. 드라이어를 켜놓고 신발을 말린 곳이 침대 바로 옆이어서 자칫 대형 화재로 이어질 수 있었다며 가슴을 쓸어내렸다.그는 “조금만 늦게 발견했어도 240객실 규모 호텔 전체로 화재가 번질 수도 있었던 상황이었다”며 “호텔에서 드라이어나 충전기 등을 켜둔 채 외출하는 행동은 절대 하면 안 된다”고 강조했다.A씨는 당시 상황을 파악하는 과정도 쉽지 않았던 것으로 전해졌다. 그는 “객실 창문이 열려 있어 외부에서는 기계 작동 소리가 들렸지만 복도에서는 잘 들리지 않았다”며 “원인을 찾느라 한동안 객실을 돌아다녔다”고 전했다.