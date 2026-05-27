[속보] LG 마곡업무센터서 남성 2명 흉기 피습…경찰 용의자 추적 중

세줄 요약 서울 강서구 LG전자 마곡업무센터 2층에서 50대와 40대 남성이 흉기에 찔려 쓰러졌고, 두 사람은 옆구리와 팔에 중상을 입어 병원으로 옮겨졌다. 경찰은 협력업체 직원 A씨를 용의자로 보고 행방을 쫓고 있다. LG 마곡업무센터서 흉기 피습 발생

50대·40대 남성 중상, 생명 지장 없음

협력업체 직원 용의자 추적 중

이미지 확대 서울 영등포구 여의도 LG전자 사옥. 2026.4.7 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 영등포구 여의도 LG전자 사옥. 2026.4.7 연합뉴스

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서울 강서구 LG전자 사무실에서 칼부림이 벌어져 경찰이 용의자를 추적 중이다.27일 경찰과 소방당국에 따르면 이날 오전 11시 18분쯤 LG전자 마곡업무센터 2층에서 50대 남성과 40대 남성이 칼에 찔린 채 쓰러져 있다는 신고가 접수됐다.이들은 각각 옆구리와 팔에 중상을 입어 병원으로 이송됐다. 둘 다 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.용의자로 지목된 A씨는 LG전자 협력업체 직원으로 파악됐다.A씨는 피해자들에게 직장 내 괴롭힘을 당하다가 순간 화를 참지 못하고 범행했다고 주장하는 것으로 전해졌다.경찰은 A씨의 행방을 쫓고 있다.