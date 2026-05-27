훔친 차로 뺑소니 40대男, 나이트클럽서 긴급체포… 음주운전 감추려 술 마셨나

세줄 요약 훔친 차를 몰다 뺑소니 사고를 낸 40대 남성이 사고 20분 만에 나이트클럽에서 긴급체포됐다. 경찰은 도주 경로를 추적해 차량을 찾았고, 음주운전 뒤 처벌을 피하려 술을 마셨는지 수사 중이다. 훔친 차로 뺑소니 뒤 나이트클럽서 체포

오토바이·카니발 잇단 충돌 뒤 도주

경찰, 음주운전 후 술 마셨는지 수사

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훔친 차를 몰다 뺑소니 사고를 낸 뒤 달아났던 40대 남성이 한 나이트클럽에서 체포됐다.27일 경찰 등에 따르면 경기 평택경찰서는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(도주치상) 및 절도 혐의로 A씨를 긴급체포해 조사 중이다.A씨는 전날 오후 8시 10분쯤 평택시 합정동의 한 삼거리에서 캐스퍼 차량을 몰고 우회전하던 중 맞은편 차로에서 정상 주행하던 오토바이를 들이받아 운전자 B씨에게 경상을 입힌 혐의를 받는다.사고 이후 A씨는 갓길에 주차된 카니발 차량을 들이받은 뒤 3㎞가량 떨어진 평일초등학교 부근 갓길에 차를 버리고 도망쳤다.경찰은 A씨가 몰던 차가 같은 날 오후 12시 50분쯤 여주시에서 도난 신고된 것을 확인한 뒤 폐쇄회로(CC)TV 등을 확인해 동선을 추적한 끝에 사고 20분만인 오후 8시 30분쯤 버려진 차를 발견했다.이어 인근 나이트클럽에서 술을 마시고 있던 A씨를 체포했다.경찰은 A씨가 음주운전을 하다가 사고를 내고 처벌을 피하려 술을 마셨을 가능성을 염두에 두고 수사 중이다.A씨는 범행 동기 및 음주 여부 등에 대해 진술을 대체로 거부하고 있는 것으로 전해졌다.